Horóscopo de hoy Tauro lunes 27 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Cierta idea que puede ser cualquier cosa, desde una fiesta a unas vacaciones o un nuevo negocio, podría tenerte mucho tiempo en el teléfono. Tendrás que consultar con tu consejera espiritual y amiga que sabe lo que quieres hacer, y por lo menos, sentar las bases para hacer arreglos sólidos. Algo de lo que oigas puede ser confuso, pero no tengas miedo de pedir una explicación.