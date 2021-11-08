Horóscopo de hoy Tauro lunes 8 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Si sabes aprovechar bien tus oportunidades, la gran fuerza interior que tienes te proyectará a conseguir lo que te propongas. Entenderás lo que vales y esto te permitirá llegar más lejos, aunque siempre con esfuerzo.

No llegues con tu familia cargado de problemas. Límpiate el alma antes de volver a casa. Construir un patrimonio, adquirir riqueza, el logro cotidiano de la prosperidad y la abundancia, se sostiene sobre pilares fundamentales .

Debes ser sincero con tus sueños y oportunidades. Encuentra el amor y la amistad en tu círculo de compañeros de trabajo, es muy posible que vivas con los ojos cerrados y el corazón solitario por no saber mirar bien.

Tauro en el amor

Quizá este día marque el fin de una relación que no te aportaba nada bueno, aunque esta ruptura traiga dolor, el final es necesario. El gran amor de tu vida te espera con los brazos abiertos. No permitas la intervención de terceros en tu intimidad.