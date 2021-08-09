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Horóscopo de hoy Tauro lunes 9 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu estado de ánimo arrastrará a quienes te rodean, así que mantente con mucho ánimo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Tu creatividad estará en su apogeo, aprovéchalo y reorganiza tus planes de acuerdo a tus verdaderas aspiraciones.

Tendrás una necesidad irresistible de cambio. Estás en paz contigo mismo, así que no te preocupes por tus relaciones cercanas.

Tauro en el amor

Querrás cambiar viejos hábitos y mirar hacia nuevos horizontes en tu vida amorosa.

Tu color de la semana: plata.

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