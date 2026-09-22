¿Bandera roja o verde? Granjeros le advierten a Pablo Montero en quién puede confiar y quién no en La Granja VIP

La llegada de Pablo Montero sacudió por completo la dinámica entre los habitantes de La Granja VIP. Aunque el cantante conoce a varios de los participantes por su trayectoria en el medio artístico, la convivencia bajo encierro responde a reglas muy distintas.

Para orientarlo en su integración, Adal Ramones encabezó una dinámica especial donde cada famoso se auto definió en una sola frase, mientras el resto del grupo le otorgaba una "bandera verde" si consideraban que era de fiar o una "bandera roja" si representaba un peligro estratégico.

Los Granjeros lanzan advertencias a Pablo Montero en La Granja VIPLa noche dejó muy claros a los competidores de La Granja VIP que han sabido mantener una imagen de lealtad y rectitud dentro del reality.

Fernando Lozada, quien se definió buscando conectar con la naturaleza y conocer a fondo a sus compañeros, obtuvo unánimemente banderas verdes. Un resultado idéntico consiguieron Pascal Nadaud —quien marcó la diferencia entre su rol exigente de Capataz y su lealtad cotidiana— y Carlos Trejo, que se describió como un observador silencioso pero confiable.

Por su parte, La Bebeshita sorprendió al recibir mayoría de votos favorables al definirse como una "loca confiable". No obstante, Niurka Marcos fue la única en levantarle una bandera roja, acusándola abiertamente de malaconsejar a Kevyn Bicolor en las dinámicas del grupo.

Las banderas rojas de La Granja VIP

Los enfrentamientos directos salieron en La Granja VIP a relucir cuando tocó el turno de los perfiles más controversiales. Al autodefinirse Niurka bajo el lema "como me dan, doy", la mesa se dividió: Manelyk advirtió que el trato dependerá de la versión de Niurka que le toque ver..

En el caso de Kunno, la mayoría le otorgó bandera verde, pero Niurka volvió a desplegar el color rojo recordando los choques pasados que ha tenido con el creador de contenido.

La tensión alcanzó su punto más alto con Ivonne Montero. Pese a definirse como una mujer entregada que no ataca con malicia, Manelyk le lanzó una bandera roja señalando que trabaja únicamente para las cámaras y que le cuesta asumir sus errores. Julio Camejo sumó leña al fuego reclándole su desempeño reciente como peón.

Natalia Alcocer admitió no ser una persona "buena vibra", pero garantizó su esfuerzo diario. La mayoría la respaldó, a excepción de Ivonne, quien prefirió la reserva y sentenció con un frío: "tiempo al tiempo".

Manelyk dijo ser leal y sincera, quizá de más, y le encanta trabajar. "O me amas o me odias". Hubo banderas divididas, Mónica dijo que aunque era muy linda, ha mostrado una cara muy egoísta y frívola.

Por su parte Mono Osuna se describió como una persona trabajadora y dispuesta, dijo que suele ser punzante en sus opiniones. Recibió solo banderas verdes.

Pimpinela Escarlata dijo que ella habla sin pensar, y es auténtico y humilde. Se debe a su gente "nunca voy a cambiar mi forma de ser". Recibió solo banderas verdes.

Azalia dejo ser una persona leal y frontal, pero recibió banderas encontradas. Mónica dijo que Azalia es muy "lleva y trae".

Kevyn El Bicolor expresó que es irreverente, divertido, sincero y busca la unión en La Granja VIP. "Cuando quiero reír, río y si quiero llorar lo hago". Recibió banderas divididas. Pascal dijo que sigue esperando conocer al verdadero Kevyn, "dices que eres tú pero eres bicolor".

Rafael Mercadante se definió como autentico, trabajador y reactivo. "Si alguien me provoca reacciono". La mayoría de las banderas fueron verdes y para sorpresa de muchos, Kunno lo defendió.

Mónica dijo que llegó para divertirse y dejar su corazón abierto, aunque muchos no crean que es linda pero sabe defenderse. Recibió casi puras banderas verdes, menos de Manelyk y Azalia.

Kenny dijo ser encantadora y amar a todos, y recibió solo banderas verdes. Julio Camejo dijo que tiene virtudes y defectos pero tiene la capacidad de conocer sus fallas. La mayoría le dieron banderas verdes, pero Mónica dijo que comete muchos errores y hay que estarlo vigilando.