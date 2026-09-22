¿Quién gana el Capataz hoy 21 de septiembre en La Granja VIP? Este Granjero tiene el poder

Mario “Mono” Osuna se ha convertido en el Capataz de esta tercera semana en la Segunda Temporada de La Granja VIP este lunes 21 de septiembre. El enfrentamiento final durante La Gala fue entre los cuatro finalistas: Niurka Marcos, Mario “Mono” Osuna, Fernando Lozada y Pablo Montero. Recordemos que, aunque originalmente ganaron Pascal Nadaud y Julio Camejo, fueron descalificados por hacer trampa en el juego de la Granja VIP rumbo a la final para el Capataz. La competencia puso a prueba sus habilidades, y fue ahí donde él demostró ser el más rápido al ganar por cuestión de segundos a Fernando Lozada.

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¿Qué beneficios obtiene el nuevo Capataz?

Recordemos que ser Capataz en la Granja VIP trae muchos beneficios, entre ellos una habitación con todas las comodidades e inmunidad durante toda la semana, es decir, que nadie podrá nominarlo. Eso sí, también adquiere nuevas responsabilidades, como organizar y supervisar las labores de los habitantes.

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¿Quiénes compitieron por ser Capataz esta semana?

Esta semana, los granjeros que llegaron a la final por el puesto del Capataz fueron Niurka Marcos, Mario “Mono” Osuna, Fernando Lozada y Pablo Montero. Para llegar a este punto, ellos tuvieron que superar los primeros retos para tener una oportunidad de pelear por el liderazgo.

¿Quién podría acompañar al Captaz en su nueva habitación?

Una de las primeras cosas que debe decidir el Capataz, es con quién compartirá el beneficio de la habitación. Este Granjero o Granjera podrá disfrutar de los lujos que esta recámara especial tiene. El ganador fue Mario “Mono” Osuna y él podría elegir a su acompañante esta semana. Recordemos que Julio Camejo y Pascal Nadaud no pueden ser elegidos por haber hecho trampa en el juego.