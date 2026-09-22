Manelyk se le va con TODO a María Karunna por nominarla este lunes en La Granja VIP: “No están acostumbradas a que les digan sus verdades”

Las secuelas del domingo de eliminación siguen generando fuego dentro del reality. Tras convertirse en la segunda eliminada de La Granja VIP , María Karunna tuvo en sus manos el temido "legado", un poder que le permitió designar de manera directa a la primera nominada de la nueva semana. Al elegir a Manelyk González, la cantante encendió un choque de declaraciones que amenaza con reconfigurar las dinámicas de convivencia en la finca.

Fiel a su estilo frontal y sin matices, Manelyk no tardó en reaccionar ante la decisión de la recién expulsada cuando Adal le preguntó si lo esperaba. Molesta por quedar en la placa de peligro por segunda semana consecutiva, González arremetió contra la actitud que Karunna mantuvo durante su encierro, acusándola de haber sido una participante pasiva y conflictiva por debajo del agua.

"Las personas no están acostumbradas a que les digan sus verdades en la cara. Por estar dormidas o robándose los chocolates... Yo no soy grosera, soy directa. Ese no es problema mío, bueno sí, porque estoy nominada dos semanas seguidas", dijo la empresaria e influencer ante las cámaras, señalando que su única culpa ha sido hablar con la verdad. Además, remató asegurando que la exintegrante de Caló se la pasaba durmiendo y quejándose durante las faenas diarias.

María Karunna se van contra Manelyk y la convierte en la primera nominada de la semana este 21 de septiembre en La Granja VIPPor su parte, María Karunna dejó clara la razón de su decisión al calificar a Manelyk González como una persona irrespetuosa, egocéntrica y grosera que no sabe escuchar ni respetar a los demás. Karunna confesó que no conocía a González antes de entrar al reality y que, desde el primer día, sintió una energía negativa por su parte, acusándola incluso de no dar ni los buenos días a sus compañeros.

Manelyk González es la primera nominada de la semana en La Granja VIP por segunda vez consecutiva

Esta es la segunda semana que Manelyk es elegida como nominada por el integrante expulsado de La Granja VIP: La Coreañera (primera semana), María Karunna (segunda semana).

