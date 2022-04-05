Horóscopo de hoy Tauro martes 5 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Lucha por lo que te hace falta, que nadie te quite lo que es tuyo.
Tauro en la vida
Estás batallando para encontrar el equilibrio, pero esta batalla es únicamente contigo mismo o misma, pues no dejas el orgullo y sigues aferrado a esta emoción que no te deja andar en paz. Estos días son para que los utilices y reflexiones, pidas perdón, aclares malentendidos y vuelvas a decirle a las personas importantes en tu vida que las quieres.