Julio Camejo acusa a Ivonne Montero de no cuidar bien de los animales y ella se defiende

El conflicto entre Julio Camejo e Ivonne Montero continúa. Desde la semana pasada en que ambos fueron peones no han dejado de hacerse reclamos por su desempeño. Pero el miércoles de Asamblea hubo una acusación más fuerte. Camejo acusó a la actriz de no cuidar bien a los animales.

Camejo nominó a Ivonne e hizo una fuerte acusación, dijo que la actriz no sabe tratar a los animales y comete errores. "La Granja promueve el amor, el respeto y el cuidado animal y el viernes 18 en un periodo entre las 11 y 1 de la tarde cuando la señora Ivonne Montero está ordeñando la vaca, yo vi como ella la empezó a tratar muy feo a tal punto que tuvieron que hablarle al capataz para que le dijera que en La Granja no se permite maltrato animal".

El actor también recordó que la semana pasada Ivonne lo llamó poco hombre e insistió en que la actriz únicamente realiza sus tareas para la cámara, pero no es constante en sus labores.

Finalmente el Granjero dijo que quiere a La Granja como si fuera, suya por lo que realiza tareas sin que se lo pidan porque él no trabaja para una cámara.

Así se defendió Ivonne Montero de las acusaciones de Julio Camejo

Ivonne Montero acusó a Julio Camejo de querer acaparar el trabajo, de no escucharla cuando pidió disculpas y no reconocer todo el esfuerzo que está haciendo para colaborar en La Granja.

Pidió al actor ver sus propias fallas y reconocerlas y dejar de creerse juez con la capacidad de calificar el trabajo de todos.

Sobre el maltrato a los animales Ivonne respondió: “amo a los animales, yo no tengo conocimiento pero no he parado de preguntar a los compañeros cómo se hacen las cosas para efectivamente no cometer errores porque estoy comprometida con este proyecto, doy mi mejor esfuerzo, estoy completamente capacitada para hacer el trabajo que se me ponga enfrente”.

