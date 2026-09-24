Cómo activar el nudo de bruja por primera vez

El nudo de bruja es uno de los amuletos de protección más utilizados, pero se debe activar para que su poder se alinee contigo y puedas estar protegido ante las malas vibras.

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Para poder activar el nudo de bruja se debe hacer un ritual en el que se incluye limpieza energética, carga lunar e intencionamiento. Este amuleto absorbe y repele las malas energías por eso este proceso es ideal para sincronizarla con la vibración.

¿Cómo activar el nudo de bruja?

La Limpieza Energética

El primer paso es poder eliminar cualquier rastro de energía que haya quedado en su fabricación o de las personas que lo manipularon. Los pasos son:



Con agua: toma el amuleto y colócalo bajo un chorro de gua corriente como de la llave o un río, durante 30 segundos y visualiza como se desprende cada una de las impurezas. Luego sécalo bien con un paño limpio.

Alternativa sin agua (Recomendada para piezas delicadas): en el caso de que tengas miedo de que dañe el material con el que está fabricado, pasa la pieza por el humo de un incienso de ruda, palo santo o salvia blanca para podes purificarla.

El Baño de Luna Llena

El segundo paso se debe llevar a cabo durante la noche de Luna Llena. Allí debes:

Colocar una capa de sal gruesa o sal marina sobre un plato de color blanco. Pon en el nudo de bruja sobre la sal. Deja el plato en algún lugar donde reciba la luz directa de la luna durante toda la noche.

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Consagración e Intención (Al Amanecer)

A la mañana siguiente debes sacar el amuleto de la sal y sacudirlo antes de que los rayos del sol sean muy fuertes. Sostén el nudo firmemente entre tus manos y llévalo cerca de tu pecho.

Vas a cerrar tus ojos, respirar profundamente y visualizar una luz blanca brillante que te envuelva a ti y al amuleto. En voz alta o susurra una oración de activación con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Una de las fórmulas más utilizadas dice:

"A partir de este momento, activo este nudo sagrado para que sea mi escudo y mi espejo. Invoco la protección universal para que rechace todo mal, proteja mi energía de día y de noche, y atraiga la luz. Hecho está, así sea."

¿Cómo se usa el nudo de bruja?