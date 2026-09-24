Poner bicarbonato en los zapatos: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

En la actualidad por las redes sociales de hacen virales algunos trucos que nos facilitan la vida diaria. Uno de ellos es el de poner bicarbonato de sodio en los zapatos ya que funciona como un desodorante natural.

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Este remedio casero es muy recomendado para eliminar el mal olor y absorber la humedad acumulada por el sudor. El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que contribuye a neutralizar los ácidos liberados por la transpiración.

¿Para qué sirve usar bicarbonato de sodio en los zapatos?

El bicarbonato también contribuye a frenar la proliferación de las bacterias y hongos que son los causantes del mal olor. Este truco casero sirve para:



Absorbe la humedad: tiene el poder de eliminar el ambiente húmedo y cálido que se genera dentro del zapato ya que es el entorno ideal para el crecimiento de microorganismos.

Neutraliza olores: los aerosoles comerciales por lo general solo enmascaran el mal olor con su perfume, pero el bicarbonato de sodio altera el pH para poder neutralizar los ácidos que provocan el mal olor.

Previene hongos y bacterias: por otro lado, contribuye a poder mantener el interior más seco por lo que no se evita el crecimiento de estos.

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¿Quiénes recomiendan su uso?

Quienes recomiendan su uso son:



Expertos en orden e influencers del hogar: en las redes sociales podrás encontrar a personalidades famosas como Begoña Pérez que recomiendan este método de limpieza. La mexicana A la cocina con Jacobina, también lo recomienda.

Marcas de calzado y mantenimiento: por otro lado, las grandes marcas de artículos deportivos como Nike, sugieren al bicarbonato como un aliado para alargar la vida útil de las zapatillas.

En cuanto a las formas de uso son las siguientes:

