Horóscopo chino: 4 signos que desbloquearán su suerte en el amor antes de octubre
Horóscopo chino. Estos son los 4 signos que cerrarán septiembre con una sorpresa en el amor.
Comenzamos a transitar los últimos días del mes de septiembre y las creencias como la Astrología china, la Numerología y el Tarot reciben consultas a diario de quienes intentan saber cómo les irá en esta etapa del año.
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Las predicciones de estas creencias son de las más aceptadas a nivel mundial y a partir de ellas las personas toman decisiones o se embarcan en cambios en sus rutinas de vida o laboral. Al respecto, en este último tramo de septiembre la Astrología china sorprende al señalar qué signos desbloquearán su suerte en el amor.
Horóscopo chino en septiembre
Durante la última semana de septiembre, las tendencias de la Astrología china están enmarcadas por la influencia general del Año del Caballo de Fuego. Este exige agilidad, adaptación al cambio y cautela en la gestión de la energía.
@chinaemb_bo ¿Sabías que el horóscopo chino se basa en el año de nacimiento y no en el mes? 🇨🇳✨ Este sistema tradicional está compuesto por 12 animales, y cada uno representa características simbólicas que forman parte de una tradición cultural milenaria. #HoroscopoChino #CulturaChina #Tradición ♬ 原声 - Embajada de China en Bolivia
Es por eso que las predicciones que se han ido dando a conocer apuntan a temas como la toma de decisiones, cambios en asuntos financieros, el control de los impulsos, los cambios de hábitos, mejoras en los negocios y energías positivas relacionadas con los sentimientos.
Signos beneficiados en el amor
En este marco, durante estos últimos días del mes de septiembre, las influencias del horóscopo chino favorecen el plano afectivo de ciertas figuras del zodiaco oriental. Se trata de un periodo de transición hacia octubre que brinda la oportunidad de destrabar el terreno sentimental.
Las predicciones de la Astrología china remarcan que, ya sea iniciando romances inesperados o renovando la cercanía en parejas establecidas, habrá 4 animales beneficiados y a continuación se detallan las perspectivas para su ámbito emocional:
- Buey: Vivirá un refrescante cambio de perspectiva en sus relaciones. Para quienes se encuentran sin compromiso, el atractivo puede surgir hacia un contacto previo o una persona cercana en la que antes no habían reparado.
- Dragón: La fluidez en el diálogo resultará la herramienta principal para su suerte romántica. A través de interacciones espontáneas, los solteros podrían descubrir una afinidad más profunda de lo pensado con alguien nuevo.
- Mono: Se abre un ciclo propicio para el flirteo y la vivencia de sensaciones novedosas. Un encuentro fortuito tiene el potencial de cambiar la visión del amor incluso de aquellos con menos intenciones de formalizar.
- Rata: Se prevé un período de mayor movimiento y apertura sentimental. La sugerencia astrológica apunta a no levantar barreras frente al interés genuino de otras personas, ya que una interacción incipiente podría transformarse en un compromiso duradero a futuro.