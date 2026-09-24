Horóscopo chino: 4 signos que desbloquearán su suerte en el amor antes de octubre

Comenzamos a transitar los últimos días del mes de septiembre y las creencias como la Astrología china, la Numerología y el Tarot reciben consultas a diario de quienes intentan saber cómo les irá en esta etapa del año.

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Las predicciones de estas creencias son de las más aceptadas a nivel mundial y a partir de ellas las personas toman decisiones o se embarcan en cambios en sus rutinas de vida o laboral. Al respecto, en este último tramo de septiembre la Astrología china sorprende al señalar qué signos desbloquearán su suerte en el amor.

Horóscopo chino en septiembre

Durante la última semana de septiembre, las tendencias de la Astrología china están enmarcadas por la influencia general del Año del Caballo de Fuego. Este exige agilidad, adaptación al cambio y cautela en la gestión de la energía.

Es por eso que las predicciones que se han ido dando a conocer apuntan a temas como la toma de decisiones, cambios en asuntos financieros, el control de los impulsos, los cambios de hábitos, mejoras en los negocios y energías positivas relacionadas con los sentimientos.

Signos beneficiados en el amor

En este marco, durante estos últimos días del mes de septiembre, las influencias del horóscopo chino favorecen el plano afectivo de ciertas figuras del zodiaco oriental. Se trata de un periodo de transición hacia octubre que brinda la oportunidad de destrabar el terreno sentimental.

Las predicciones de la Astrología china remarcan que, ya sea iniciando romances inesperados o renovando la cercanía en parejas establecidas, habrá 4 animales beneficiados y a continuación se detallan las perspectivas para su ámbito emocional:

