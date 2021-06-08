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Horóscopo de hoy Tauro martes 8 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... La carta del tarot que te corresponde este día es: “La Torre”, utiliza el cambio para luchar por tus metas.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el Tarot

A pesar de que la carta de "La Torre" a veces puede significar malas noticias, sin duda puede poner cosas positivas en tu camino si te las arreglas para luchar contra tu propio estancamiento e incapacidad de cambiar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Comienza a aceptar lo inevitable al plasmar todas tus emociones negativas en un pedazo de papel color azul oscuro. Enciende una vela al aire libre y quema el papel mientras visualizas al viento llevándose estos sentimientos muy lejos de ti. Cuanto más repitas este ritual, más rápido lograrás liberarte.

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