Horóscopo de hoy Tauro martes 8 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el Tarot

A pesar de que la carta de "La Torre" a veces puede significar malas noticias, sin duda puede poner cosas positivas en tu camino si te las arreglas para luchar contra tu propio estancamiento e incapacidad de cambiar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Comienza a aceptar lo inevitable al plasmar todas tus emociones negativas en un pedazo de papel color azul oscuro. Enciende una vela al aire libre y quema el papel mientras visualizas al viento llevándose estos sentimientos muy lejos de ti. Cuanto más repitas este ritual, más rápido lograrás liberarte.