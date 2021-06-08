Horóscopo de hoy Tauro martes 8 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... La carta del tarot que te corresponde este día es: “La Torre”, utiliza el cambio para luchar por tus metas.
Horóscopo de hoy
Tauro en el Tarot
A pesar de que la carta de "La Torre" a veces puede significar malas noticias, sin duda puede poner cosas positivas en tu camino si te las arreglas para luchar contra tu propio estancamiento e incapacidad de cambiar.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Comienza a aceptar lo inevitable al plasmar todas tus emociones negativas en un pedazo de papel color azul oscuro. Enciende una vela al aire libre y quema el papel mientras visualizas al viento llevándose estos sentimientos muy lejos de ti. Cuanto más repitas este ritual, más rápido lograrás liberarte.