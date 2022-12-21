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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 21 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Alguien de tu pasado se acercará a ti y te ayudará a solventar asuntos prácticos y sensitivos, a la hora de conseguir que crezcas en madurez y que no te afecten tanto los sinsabores de la vida.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida

Hoy tu mayor desafío será mantener tu lado emocional con la suficiente tranquilidad y entusiasmo con el que sueles afrontar la mayoría de tus acciones difíciles y complicadas en tu vida. Sabiéndolo de antemano, podrás afrontarlo de una forma más sencilla y más rápida. Tendrás un marcado sentido de la justicia. Y buscarás nuevos horizontes. Hoy entra el sol en capricornio así como a su vez el Ángel de la navidad

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