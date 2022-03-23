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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 23 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Dedica tiempo esta persona que está a punto de entrar en tu existencia.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Estás en un buen momento para empezar a probar tareas nuevas, quizá descubras otros terrenos donde podrías sentirte más realizado a diario y donde además puedas estar mejor considerado. Esto también te podría llevar a generar más ganancias, algo que te iría de perillas.

Tauro en el amor
Si sientes que tu corazón está empezando a latir por alguien, concéntrate en descubrir sus cualidades, pero no ignores sus defectos, sé realista y te irá mejor. También tienes que dar a diario más valor a las cosas sencillas de la vida.

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