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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Este es un período cargado de mucha confianza y seguridad dentro del ámbito amoroso.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

Algunas situaciones cambiantes podrían hacerte sentir inquietud en tu trabajo o negocio. Será necesario esperar el desenlace de ciertos acontecimientos para tomar nuevas decisiones en estos aspectos.

Tauro en el amor

En los asuntos del corazón, seguramente te sentirás activo a la sensualidad y, si buscas pareja, te mostrarás más seguro que de costumbre para abordar a alguien que te atrae.

Tauro en la salud

Es un buen momento para fortalecer tus músculos con ejercicio y una dieta adecuada.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para viajar y proyectar tus ideales en otros lugares.

Tu número de la suerte: 200.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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