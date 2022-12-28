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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes mucha capacidad energética, pero a la vez quieres realizar todo demasiado rápido. Para evitar equivocaciones, piensa todo con calma.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida

Hoy estarás muy susceptible, ya que tu lado emocional está muy acentuado. Es importante que cuentes con tus capacidades de profundidad y serenidad; esas que empleas en los momentos difíciles, y así conseguirás que todo fluya de una manera diferente. Y así también podrás iniciar algo nuevo en tu vida y en tus ocupaciones.

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