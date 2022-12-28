Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes mucha capacidad energética, pero a la vez quieres realizar todo demasiado rápido. Para evitar equivocaciones, piensa todo con calma.
Tauro en la vida
Hoy estarás muy susceptible, ya que tu lado emocional está muy acentuado. Es importante que cuentes con tus capacidades de profundidad y serenidad; esas que empleas en los momentos difíciles, y así conseguirás que todo fluya de una manera diferente. Y así también podrás iniciar algo nuevo en tu vida y en tus ocupaciones.