Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro miércoles 6 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Será posible dejar algo atrás que no te dejaba avanzar.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

El día comienza pidiéndote que disminuyas la velocidad y finalices las tareas que ya empezaste. Puedes buscar apoyo, incluso un tutorial, para que puedas llevar una mejor organización en tu rutina diaria.

Tauro en la salud

Este momento también es ideal para realizar cirugías y rehabilitaciones. La Luna nueva traerá renovación y mejorará tu situación, incluida tu salud, por lo que es un momento de movimiento con esperanzas para los nuevos días.

Número de la semana: 99

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO