Horóscopo de hoy Tauro sábado 16 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si te piden demasiado, ten cuidado; recuerda, quien da todo, se queda vacío.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
La comunicación será vital, sobre todo en la familia.
Tauro en el amor
Si tu pareja no se define, tendrás que decidir tú y solamente tú; lo que te hará superar muchas inseguridades y así darás fin a un problema de pareja que duró más de la cuenta.
Tauro en el dinero
Interesante fin de semana para afianzar tu economía. Hay que hacer ajustes progresivos en la economía familiar.