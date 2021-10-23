Horóscopo de hoy Tauro sábado 23 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Las pláticas con nuevas personas, renovarán tus ideas y forma de ser.
Tauro en la vida
Entra el Sol en escorpio; tu opuesto y complemento. Tu círculo social se expandirá durante este periodo. La diversidad te dará la oportunidad de ampliar tu visión de vida.
Disfrutas de encuentros interesantes y conversaciones que nutren tu mente. Cada nueva persona es valiosa y te ayudará sin que lo pidas. Recuerda, para disfrutar tus logros, debes mantener una actitud positiva y alejar los pensamientos negativos.
Tauro en la salud
Cuidado con problemas relacionados con el sistema inmunológico, podrías sentirte cansado y enfermar de infecciones; gripe o catarro. Fortalece tu salud con vitaminas y si te sientes mal, no te automediques, recurre a un especialista que solucione estos problemas.