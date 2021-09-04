Horóscopo de hoy Tauro sábado 4 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu pareja está molesta pero reprime sus emociones, búscala para conversar.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en el dinero
Buenas noticias con respecto al dinero, te estás recuperando.
Tauro en el amor
Recuerda que tu pareja no es egoísta, pero tiene un carácter complicado, no te preocupes, confía, sal y acércate más, porque algo especial puede renacer entre ustedes.
Hay alguien a quien le encantas y quiere volverte a ver, pronto tendrás noticias. Si haces una propuesta a esa persona, todo saldrá muy bien, confía.