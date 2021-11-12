Horóscopo de hoy Tauro viernes 12 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Esperan tu respuesta a esa propuesta. Temes equivocarte. Los astros creen que debes aceptar la aventura sin lugar a dudas y a pesar de los riesgos involucrados, la aventura será de beneficio para todos, y sobre todo para ti. De manera que responde de una vez. Es día de seguir la voz de tu corazón, no te dejes llevar por los necios, recuerda que solo el necio no abre el paraguas en pleno aguacero. Olvida el orgullo.