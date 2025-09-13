Una querida actriz que se destacó en Alice, murió hace poco: ¿De quién se trata?

El cine se encontraba de luto debido a que hace días murió María de Lourdes Ambriz Márquez, querida actriz mexicana que tuvo una gran participación en Wicked. Actualmente el dolor vuelve a aparecer debido a que otra famosa murió.

La familia de TV Azteca lamenta el fallecimiento de la actriz Edith González, así la recordamos. [VIDEO] La también juez de Este Es Mi Estilo tristemente perdió la batalla contra el cáncer.

También la actriz tuvo un importante papel en la comedia Alice, en el clásico ochentero “Gremlins” y la película “Juego de gemelas”. ¿De quién se trata?

¿Quién es la actriz que murió?

Se trata de actriz Polly Holliday, quien nació al sur de Estados Unidos. Su padre, Ernest Holliday, era camionero, y su madre, Velma Mabell, ama de casa. Desde chiquita acompañaba a su padre en los viajes.

Fue en la década d 1960, Polly comenzó su carrera como actriz profesional en el teatro regional, en la compañía Asolo Repertory Theater de Sarasota, Florida, donde perfeccionó su técnica actoral durante casi diez años.

Su ascenso a la fama ocurrió en 1976, cuando fue elegida para dar vida a Florence Jean “Flo” Castleberry en la comedia “Alice”, transmitida por la cadena CBS. Su personaje era de una camarera pelirroja con una personalidad audaz y desenfadada que se transformó en un ícono cultural. Su expresio “Kiss my grits” con la que logró conquistar al público.

Su filmografía incluye apariciones en:

All the President’s Men (1976),

Moon Over Parador (1988),

Papá por siempre (1993),

Mr. Wrong (1996),

Juego de gemelas (1998) y

The Heartbreak Kid (2007).

Su último trabajo en cine fue en Juego de Traiciones (2010), dirigida por Doug Liman.

¿De qué murió Polly Holliday, actriz de “Alice”?

Polly Holliday murió el 9 de septiembre de 2025 en su casa de Manhattan, la causa del fallecimiento se atribuye a complicaciones derivadas de neumonía, tras varios años enfrentando problemas de salud.

Rest in Peace Polly Holliday.



Kids today don't have any idea how iconic her role as Flo on Alice was. pic.twitter.com/hT9wCuZ2va — Danny Deraney (@DannyDeraney) September 10, 2025

Su importante carrera le valió tres nominaciones al Emmy y dos Globos de Oro consecutivos como “Mejor actriz de reparto” en 1979 y 1980.