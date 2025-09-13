Cantante de regional atraviesa un difícil momento tras perder a un ser querido

Por medio de sus redes sociales, Wences Romo, cantante de música regional mexicana, dio a conocer el difícil momento por el que está atravesando. En una publicación compartió con sus seguidores que está de luto tras perder a un ser querido y le dedico un mensaje especial.

El cantante, que cuenta con grandes éxitos, mostró en sus redes que se encuentra muy triste ya que la persona que falleció es muy cercano a él. Ante esto las condolencias comenzaron a llegar.

¿A quién perdió Wences Romo?

Wences Romo utilizó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia de la muerte de José Manuel López quien era uno de sus grandes amigos. La frase decía;

“Gracias por tanto amigo! Tu recuerdo vivirá con nosotros siempre, mi más sincero pésame a su familia, les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles. QEPD”.

Allí se pudo ver la esquela de luto con la que acompañó la noticia de la muerte de su amigo. No hubo detalles de la muerte del joven conocido como “El Pony”. Los seguidores dejaron sus condolencias en los comentarios por la pérdida de su amigo.

¿Quién es Wences Romo?

En cuanto a Wences Romo, es originario de Monterrey, que descubrió su amor por la música a los 13 años que fue cuando comenzó a cantar y tocar el acordeón. La carrera profesional tuvo su impulso en 2005 con el disco llamado Tributo a los Grandes.

Para el 2006 ya presentó A Mí No Me Importa, una producción más sólida que incluyó su sencillo homónimo en versiones acústica y norteña, además de temas de reconocidos compositores como Nicho Hinojosa y Martín Urieta.

Luego en el 2008 tenemos a el álbum En Tu Cuerpo, que fue grabado bajo el sello Vial Music, en el que reunió canciones de autores como Gabriel Flores y Miguel Luna. Aquí surgieron grandes temas como Capricho y Horóscopo.

En el 2009 surgió el tema Corazón Blindado que fue una gran apuesta de consolidación que estuvo acompañado de un video dirigido por Ángel Méndez que reforzó la imagen de Wences Romo como una de las voces emergentes con mayor proyección en la música regional mexicana.