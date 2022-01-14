Horóscopo de hoy Tauro viernes 14 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

La Sacerdotisa es la personificación de la calma y de las soluciones pacíficas a los problemas. Ella es el modelo a seguir en la luz, de no dejar que las emociones alteren o desequilibren tu confianza. Debes de ver las emociones como etapas de la vida. Te levantas por debajo de las cenizas, cada vez más alto. Pasarás por depresión, enojo, pesimismo, indiferencia y saldrás con victoria.