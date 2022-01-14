Horóscopo de hoy Tauro viernes 14 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Vencerás todas las adversidades, sigue luchando.
Tauro en la vida
La Sacerdotisa es la personificación de la calma y de las soluciones pacíficas a los problemas. Ella es el modelo a seguir en la luz, de no dejar que las emociones alteren o desequilibren tu confianza. Debes de ver las emociones como etapas de la vida. Te levantas por debajo de las cenizas, cada vez más alto. Pasarás por depresión, enojo, pesimismo, indiferencia y saldrás con victoria.