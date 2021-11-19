Horóscopo de hoy Tauro viernes 19 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No te ahogues en las dificultades.
Tauro en la vida
Con el eclipse parcial lunar, se establecen nuevas metas. Fuerzas internas que se contradicen y a veces se dispersan provocarán en ti una sensación de confusión o incertidumbre.
Dejarás pasar algo que te incomoda, te alejarás definitivamente de las dificultades. Cuidado con respuestas agresivas. Habrá un trance pasajero que deberás controlar. Asunto pendiente con tu madre.
Curiosidad por el futuro. Tiempo para reaccionar rápidamente ante los retos. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el camino. Te tienden una mano pero todo tiene un precio. Colabora en algunas actividades domésticas. Hecho curioso con un comentario que hace un niño. Falta de acuerdo.
Tauro en el amor
Terceros interfieren en la compenetración entre tu pareja y tú. Mantente reservado, hay antagonismos que no se resuelven de la noche a la mañana, espera como un cazador tu momento.