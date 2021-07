Horóscopo de hoy viernes 23 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 23 de julio de 2021

Signos de Fuego

Aries: Los cambios necesarios ya han sido llevados a cabo y ahora podrás regocijarte y recibir con libertad las bendiciones de Wunjo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: El crecimiento puede ocurrir en asuntos mundanos, de la familia o las relaciones interpersonales. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Un pequeño vicio te trae mal, piensas que no lo puedes controlar, pero le echas la culpa a los momentos que estás viviendo, y piensas que todos tienen la culpa menos tú. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: La runa Othila indica un tiempo en el que la preparación tangible dará resultados igualmente tangibles. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Has hecho un buen trabajo, y ahora los astros te aconseja perseverar y tener paciencia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Puede que sepas algo que los demás no, sientes la necesidad de contarlo, pero sabes que si lo haces, va a causar mucho dolor y tal vez te metas en problemas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Este es un buen momento para completar cualquier proyecto pendiente en tu vida, debes darle prioridad a ello. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: El temor de que no se concreten los planes, que con tanto cariño anhelas, está siempre presente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: A veces piensas que no vale la pena luchar por algo, que todos son malagradecidos contigo, que haces todo para agradar a los demás y ellos ni te toman en cuenta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Por el lado de lo espiritual, es el momento de elevarte por encima de lo cotidiano y ordinario para adquirir una visión más amplia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Buscas apoyo emocional en algunas cosas que a la larga no te terminan de ayudar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Hay cosas que es mejor no decir para no herir a los demás, por más tontos que sean los hechos y que incluso no tengan ningún valor para ti. Ve tu horóscopo completo aquí...