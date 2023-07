Horóscopo hoy 28 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 28 de julio 2023

ARIES: ¿Crees que cabe la posibilidad de que el cielo te haya dado la espalda? ¿Qué tu ángel de la guarda se ha tomado unos días de descanso y te ha dejado a merced de fuerzas incontrolables? ¡Claro que no! Y si de verdad el karma está actuando contigo de esa forma, te garantizo que pronto vas a poder revertir el efecto.

El cosmos está de tu parte, así que si afrontas este martes con positivismo, recibirás la ayuda que tanto necesitas.

Horóscopo de Tauro para hoy: 28 de julio 2023

TAURO: No sé si recuerdas qué ocurría cuando, de pequeño, te aferrabas en que querías un determinado juguete. ¿Te acuerdas cuál era tu actitud cuando te lo negaban? De acuerdo. Hoy imagina que ese sueño se cumple… Y no sólo eso, sino que ya no estás interesada en ello. Es normal, después de tantos años… No es necesario irnos tan lejos hoy.

Lo que te quiero decir es que no deberías malgastar la energía de la luna intentando lograr algo que ya no te va a servir para tu futuro más próximo.

Horóscopo de Géminis para hoy: 28 de julio 2023

GÉMINIS: Pensar que tu vida depende de otra persona no te entusiasma. Más bien al contrario. Pero lo que no te molesta es que el resto dependa de ti, así que podemos deducir que lo que sucede es que eres una persona a la que le gusta tener poder. Te encanta echar una mano a los que te rodean cuando tienen que afrontar un determinado reto… Y por eso es importante que, de vez en cuando, los papeles se intercambien.

Este martes vas a tener que afrontar algo increíble, pero no deberías dejar que el orgullo se interponga en tu camino. Ten claro que, gracias a la influencia de la luna, tu petición se atenderá con generosidad y comprensión.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 28 de julio 2023

CÁNCER: Si eres un amante de los ‘realities’ televisivos, apuesto lo que sea a que tienes que cambiar de canal en muchas ocasiones. Y si en alguna ocasión no querías ver uno pero te han forzado a hacerlo… Seguro que te has dado cuenta de que tienen un ingrediente secreto que hace que nos quedemos pegados a la pantalla. No deberíamos estar tan hartos de la pantalla que sólo tengamos ganas de apagarla. Ni tener ansiedad si no vemos el próximo capítulo de nuestra serie favorita al instante.

Y eso es, precisamente, lo que está sucediendo en tu vida. Pero no te preocupes porque la luna está indicando que tu historia tendrá un bonito final.

Horóscopo de Leo para hoy: 28 de julio 2023

LEO: Seguro que más de una vez has hecho caso omiso de los mensajes que te lanza tu propio ordenador. Sobre todo, en cuanto a actualizaciones se refiere… Y es que estamos tan ocupados con tantas cosas que es normal que no podamos atender todo lo que tenemos delante. Sin embargo, cuando se habla de programación interna, deberíamos dedicarnos tiempo y mimarnos un poco.

La luna indica que vas a tener la posibilidad de descansar un poco… lo que es muy importante. No lo ignores y mira un poco más por ti.

Horóscopo de Virgo para hoy: 28 de julio 2023

VIRGO: Gracias a la Luna vas a tener la posibilidad de analizar bien una idea y pensar, de forma detenida, si merece la pena o no. ¡Dios ! No puedes dejar pasar esta oportunidad porque hasta tú eres consciente de que esta idea no es precisamente útil tal y como está ahora mismo planteada. El cosmos no te está diciendo que no sigas tu plan. Simplemente, que lo cambies un poco… ¿Has pensado en qué es lo que necesitan los demás? Por muy equivocados que estén, todos necesitamos un tiempo para decir lo que sentimos de verdad.

Puede que una perspectiva nueva te ayude enormemente. Ahora que el clima cósmico es poderoso, tu imaginación se verá más potenciada que nunca.

Horóscopo de Libra para hoy: 28 de julio 2023

LIBRA: Parece que da igual cuánto lo intentes. No logras una postura en la que sentirte cómoda. Siempre estás dando vueltas de un lado a otro… como si no terminaras de acomodarte en ningún sitio. ¿Qué puedes hacer? ¿Crees que si te compras un cojín solucionarás algo? Quizá nunca llegues a encontrar una solución…

Este día no te olvides de que las cosas no tienen que ser perfectas. Muchas veces lo mejor es asumir que la realidad es la que es. Si lo haces, alcanzarás el éxito. Aceptarte a ti misma te dará una importante tregua.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 28 de julio 2023

ESCORPIO: Me pregunto si ya has conseguido la capacidad de quedarte suspendido en el aire… ¿No? Parece que sólo la gente que practica yoga puede hacerlo. Ahora bien, creo que no somos realmente consciente de todo lo malo que conlleva. ¿Cómo pueden pesarse bien sobre una báscula? ¿Y qué pasa con los otros trucos que utilizan los ilusionistas, por ejemplo? Cuando hacen desaparecer algo… ¿Adónde va?

Este día debes asumir que hay un inconveniente en tu vida, pero lo positivo superará lo negativo. Te lo garantizo.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 28 de julio 2023

SAGITARIO: Si no dispones de mucho tiempo, deberías dejar de leer e ir directamente hasta el final. Si lo haces, el único problema es que no vas a poder llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué te depara hoy el día? Seguro que si no prestas atención, terminarás ignorando un valioso regalo que te espera…

El problema es que, ahora mismo, estás frustrado y eso te impide ver que hay una salida. Sin embargo, no deberías preocuparte en exceso. Dado que la luna se encuentra fuera de curso , vas a contar con la sabiduría que necesitabas para entrar por fin en acción.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 28 de julio 2023

CAPRICORNIO: Es normal que todo el mundo busquemos respuestas. Es más, hay quien se emplea tan a fondo en esta tarea, que termina olvidándose de lo que se preguntaba inicialmente. La verdad es que me parece algo típico de los humanos. Estoy más que seguro que a los animales no les pasan estas cosas… ni se preguntan constantemente el sentido de la vida.

Como buenos humanos, nos encanta hablar, incluso cuando no decimos nada relevante. Este día no permitas que el vacío te absorba.

Horóscopo de Acuario para hoy: 28 de julio 2023

ACUARIO: Imagínate que te ofrecen dos formas de lograr algo. Lo lógico sería que escogieses la más sencilla, ¿verdad? Es normal. El inconveniente llega cuando tenemos que escoger entre uno complicado y otro sencillo, pero que termina antes de conseguir nuestra meta. Entonces, el camino complicado significa que tenemos que aceptar algo que realmente no era lo que buscábamos…

Aprovecha la luna para esforzarte un poco más. Si lo haces, pronto podrás ver que valió la pena.

Horóscopo de Piscis para hoy: 28 de julio 2023

PISCIS: Siempre nos han dicho que las normas existen para quebrantarlas. Pero no lo creo así… También es normal que existan unos límites. Así que tendríamos que obviar lo primero que he dicho. La vida es un camino de paradojas y tenemos que asumir que, en muchas ocasiones, las vamos a ignorar. Si no las tienes claras, entonces, ¿deberías inventarte las tuyas?

Ser ignorante no puede servirte de excusa, pero, si haces caso a la luna, podrías ir un poquito más allá de lo establecido… y lograr la jugada perfecta.

