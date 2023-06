Horóscopo hoy 30 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 30 de junio 2023

ARIES: El Arcángel Zadkiel te dice, no temas, no dudes y deja de lado las expectativas, tienes un compromiso con Dios, ni él ni tus ángeles descansarán hasta ver tus objetivos cumplidos, los seres divinos jamás fallamos, recuerda que todo tiene un orden divino, y un tiempo perfecto para manifestarse, nada sucede por accidente, y todo lo que sucede tiene una razón y un por qué.

Recuerda que estás con Dios y tus ángeles, te ayudaremos y guiaremos siempre en cada paso de tu camino, hasta llegar a la meta y más allá de eso. Jamás te abandonaremos pues tu triunfo es también el nuestro. No desmayes, solo confía.

Horóscopo de Tauro para hoy: 30 de junio 2023

TAURO: Todo en esta vida tiene un inicio y un final, todo lo que inicia tarde o temprano debe terminar, ya sea que estés pasando por un momento trágico o poco agradable para ti, o por el contrario por momentos de gozo y dicha, ten en cuenta que no durará para siempre.

Los momentos difíciles son desafíos, aprendizajes, mientras que los momentos felices, son regalos y virtudes, pero no son los más ideales para crecer y evolucionar, ambos son muy necesarios en esta vida y ambos tienen su momento para comenzar o, para terminar, tu solo sigue adelante, que vas de la mano del padre eterno, disfruta el momento presente, venga como venga, pues es el único que es real.

No dudes en llamarme si necesitas ayuda para trascender o superar al algo, que al igual que Dios, yo siempre estaré ahí siempre que me necesites.

Horóscopo de Géminis para hoy: 30 de junio 2023

GÉMINIS: La naturaleza se compone de complementos, que se consisten en parejas, pues este es el sustento de la vida, todo ser necesita una pareja para reproducirse, y a ti como ser humano se te ha otorgado el regalo de tener un compañero con quien compartir y cuidarse uno del otro por el resto de sus vidas, si ya tienes pareja, ámala y valórala, que los problemas no sean pretexto para separar una relación, recuerda que las buenas parejas son oportunidades que no siempre se repiten.

Si eres soltero, comprende que en esta vida no es fácil estar siempre solo, una pareja bendecida por Dios es lo mas hermoso que existe en la vida y un enorme regalo para disfrutar, un compañero de vida que estará contigo a pesar de las contrariedades y hacer menos pesada las cargas de la vida, no te cierres a oportunidades y disfruta de esta vida a plenitud, que solo tienes una para vivirla.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 30 de junio 2023

CÁNCER: La magna presencia YO SOY te dice, tú eres uno conmigo y yo soy uno con el todo, todo lo que existe es parte de ti. Al igual que yo, eres un poderoso creador. El poder más poderoso es el de crear, yo creo desde el amor, desde el equilibrio, desde la totalidad, yo creo siempre para el bien de todo y todos, cada una de mis creaciones tiene una función para armonizar unas con otras en total perfección, amo a cada una de mis creaciones de manera igualitaria, sin discriminación, en mí no existe la división o el juicio.

Todo lo que no sea amor, totalidad y armonía te separa directamente de mí, nunca estaré presente en el caos, en el egoísmo, en la separación, en el juicio. En este universo, todos somos UNO, el otro es un reflejo de ti, al igual que las situaciones y los sucesos que atraes son uno contigo, atraídas para tu crecimiento y evolución como ser de luz.

La elección siempre es tuya. Armoniza contigo en las vibraciones más altas y habitarás en la calma, en el amor, en la plenitud, en la paz y sobre todo en total abundancia. El poder está en ti; en tu palabra, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones. Eres Dios en la tierra, ahora cumple con tu propósito, el Universo está en tus manos.

Horóscopo de Leo para hoy: 30 de junio 2023

LEO: Los cambios positivos son necesarios en tu vida, para ver resultados nuevos, debes empezar por ti mismo, cambia tus pensamientos y transforma en positivo todos los aspectos de tu vida. La llama violeta es la herramienta más poderosa de los cambios, la transformación y la transmutación, aprende a usarla a tu favor, tú eres extensión directa de Dios y gozas de miles de herramientas para alcanzar tus objetivos, descarta de tu vida todo aquello que no te sirva, todo aquello que robe tu paz.

Tus ángeles y guías estaremos siempre para levantarte cada vez que tropieces, y recuerda, cuando algo en tu vida no sale como deseas, solo déjalo en manos de Dios y suelta.

Horóscopo de Virgo para hoy: 30 de junio 2023

VIRGO: El arcángel Chamuel te pide “paciencia” ya sea que estás esperando la llegada de algo o el fin de una situación en cuestión, te recuerda que todo lo que sucede en tu vida es por alguna razón, siempre hay algo que aprender, y es muy necesario pasar por ciertos acontecimientos, antes de llegar o tener lo que realmente quieres. Todo llega en su momento perfecto.

Horóscopo de Libra para hoy: 30 de junio 2023

LIBRA: Siempre estás en constante crecimiento, todo irá cambiando en tu vida, lo que antes te agradaba, puede que ya no te agrade hoy, un buen crecimiento siempre es sustentado por una buena alimentación, aliméntate de buenos momentos, rodéate de personas que hagan crecer tu espíritu, busca leer cosas nuevas, aprender, medita para alimentar tu alma, come sano, y agradece siempre todo alimento que lleves a tu boca, bendice cada momento en tu vida, ayuda si puedes ayudar, todo lo que hagas hazlo siempre con amor, el amor es el alimento más grande que le puedes dar a tu ser y al mundo que te rodea.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 30 de junio 2023

ESCORPIO: La navidad es un momento de alegría, compartir, de dar y recibir, donde los seres queridos se reúnen, y hay muchos regalos para dar, el ángel Nativitas hoy te invita que hagas el sentimiento de navidad todos los meses del año. No esperes hasta navidad para dar un obsequio a ese alguien especial, para visitar familiares y amigos, para invitarlos a compartir en tu casa. Te invita a que la alegría y disfrute sean sentimientos de todos tus días. ¿Por qué esperar hasta navidad para compartir, agradecer, tener lo que deseas y ser feliz?

Horóscopo de Sagitario para hoy: 30 de junio 2023

SAGITARIO: El arcángel Raguel te dice; deja los miedos de lado, no hay nada que te suceda en este mundo, que no haya sido antes atraído por ti, tu atraes todo lo que piensas, y lo que piensas es lo que eres, no transites por la vida siempre pensando que algo malo te va a pasar, no juzgues a nadie por su aspecto o por sus posesiones.

Tu estás siempre resguardado por Dios padre, con él nada malo te puede pasar, ábrete a recibir y explorar el mundo, a vivir experiencias nuevas, nada es blanco o negro, todo tiene su pro y su contra, y recuerda, si la experiencia es agradable da gracias y disfrútala, y si por el contrario es una experiencia desagradable, agradece igual, por que se trata de un aprendizaje y todo pasa por una buena razón, aunque en su momento no lo veas así.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 30 de junio 2023

CAPRICORNIO: Has venido a este mundo para un propósito y el principal de ellos es ser feliz, has todo lo que te produzca alegría y bienestar, sal y diviértete, disfruta de la vida sin importar juicios, ni obstáculos. Has lo necesario para elevar tu estado de ánimo lo más posible, si quieres salir, sal, si quieres bailar, baila, si quieres cantar, canta, si quieres viajar, viaja. Manifiesta todo aquello que deseas siempre desde la dicha, no te preocupes por el cómo, ni en las incertidumbres. ¡Solo vive!

Horóscopo de Acuario para hoy: 30 de junio 2023

ACUARIO: Lo que tus ojos físicos pueden ver, no es solo lo que existe, tu eres un ser espiritual que está viviendo una experiencia terrenal transitoria, hay muchas cosas que existen a tu alrededor que no se pueden ver ni sentir con los ojos materiales, cada ser humano tiene la capacidad de percibir estas cosas que no están a la vista.

Hay muchos mundos en este Universo, solo debes abrirte para verlos. Escucha, ve, y siente desde el corazón, las respuestas estarán ahí siempre que estés dispuesto a oírlas. Dios siempre está contigo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 30 de junio 2023

PISCIS: El amor es la energía más fuerte del universo, es la corriente de la vida, si no hay amor en tu vida, es una vida vacía, ámate a ti mismo, consiéntete y no te juzgues, y de esta manera podrás experimentar amor en los demás y en todas las cosas. No lo busques en el exterior, pues en esencia tú eres ya esa fuente de amor incondicional.

