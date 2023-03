Horóscopo hoy 5 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 5 de marzo 2023

ARIES: La Luna te augura una renovación profesional, no aceptes en automático imposiciones externas y ajusta los procesos como creas conveniente. Una noticia sentimental te hará replantear tu rumbo. Este es tu momento de avanzar. Sal de tu zona de confort y aborda algo que hasta ahora te haya puesto nervioso intentar. Te sentirás más seguro y preparado que nunca.

Por cierto, Mercurio está en tu signo y te insta a retirar lo que tienes en mente. Pero Plutón te hará sentir que tienes poder en el trabajo, así que ve a por ello. Es tu momento para brillar.

Horóscopo de Tauro para hoy: 5 de marzo 2023

TAURO: Hoy hay varios asuntos en tu cabeza. ¿Estás haciendo lo que realmente quieres en la vida? Tómate un tiempo para evaluar y reflexionar sobre tus objetivos. La luna te animará a mirar la vida desde una perspectiva diferente: ¿qué ves? Te sentirás muy bien contigo mismo. Has hecho ejercicio con regularidad y has comido de forma saludable, y eso se nota. Para tu información, Marte, el planeta de la acción, está en un sector de tu carta sobre la intuición, haciendo que te sientas muy en contacto con la gente que te rodea. Escucha a tu instinto, no te guiará mal.

Horóscopo de Géminis para hoy: 5 de marzo 2023

GÉMINIS: La luna está en tu casa de la amistad, así que es probable que hoy te apetezca más que nunca conectar con tus amigos. Querrás reunirte de forma segura, por supuesto y pasar un buen rato con ellos. Ah, por cierto, ahora es el momento de empezar a hacer contactos en el trabajo. Incluso si eso significa establecer un encuentro virtual.

Es algo que te llevará a todo tipo de nuevas oportunidades. Más tarde, cuando, pensarás en lo que has hecho desde tu último cumpleaños. ¿Has logrado tanto como juraste que harías o ya es hora de que te pongas a trabajar en un cambio? Por suerte, Marte está en tu signo y te anima a salir y a hacer de todo.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 5 de marzo 2023

CÁNCER: ¿Cómo quieres que el mundo te vea? Esa será una de las preguntas que te rodean a principios de abril. La luna se encuentra en tu casa de la profesión, animándote a pensar en lo que quieres lograr en la vida. Sal y hazlo, no es momento de dudar. Marte se traslada a tu signo, lo que te hará sentir con ganas de salir de casa y despejarte. ¿Quizá sea el momento de añadir un paseo diario a tu rutina? Terminarás el día con esto en mente: si no te cuidas, no podrás cuidar a nadie más.

Horóscopo de Leo para hoy: 5 de marzo 2023

LEO: Estás listo para abrir tu mente un poco. ¿Cómo puedes hacerlo? La luna te hará desear la oportunidad de ampliar tus horizontes, ya sea planeando unas futuras vacaciones a algún lugar nuevo o escuchando un podcast que te haga reflexionar. Hoy, sentirás un cambio en tu vida profesional. ¿Te sigue gustando la dirección que está tomando tu carrera? Si no es así, quizá sea el momento de hacer un cambio.

Marte entra en Cáncer y te traerá viejos recuerdos. No te limites a desprenderte de ellos, puedes aprender algo del pasado.

Horóscopo de Virgo para hoy: 5 de marzo 2023

VIRGO: Marte está en tu casa de la vida profesional y la reputación, lo que te hace preguntarte qué quieres lograr. ¿Vas camino de alcanzar tus sueños profesionales o te has desviado en algún momento? Averiguarlo ahora, te ayudará a tener mucho éxito.

Tendrás un enorme deseo de viajar que quizá puedas satisfacer de mas adelante. La luna también te hará querer hacer pequeñas escapadas, por lo que es el momento perfecto para viajar por carretera o hacer una ruta por tu comunidad. Disfruta de la sensación de salir, es muy necesaria.

Horóscopo de Libra para hoy: 5 de marzo 2023

LIBRA: No pierdas de vista el calendario este mes, porque te van a llover las invitaciones. Tal vez debas tomarte un segundo entre toda esa socialización para asegurarte de que tienes un poco de tiempo para ti mismo. Agradecerás especialmente ese tiempo a solas, cuando la luna te impulse a pensar en lo que es importante para ti. Tómate un tiempo y reflexiona sobre ello, ya que el hecho de que te lo plantees ahora te ayudará a tomar las decisiones correctas en el futuro.

Cuando Marte entre en Cáncer te esforzarás más de lo normal en tu trabajo. No te preocupes, tu jefe o jefa lo notará

Horóscopo de Escorpio para hoy: 5 de marzo 2023

ESCORPIO: Hoy todo sale bien, y todo gracias a la luna que se posa en tu signo, lo que hace que tu día sea perfecto. Además, la luna está en un sector de tu carta que tiene que ver con el bienestar, empujándote a ser la versión más saludable de ti misma. Comerás bien, harás ejercicio con regularidad y te sentirás increíble con ello. También te pondrás a ti misma en primer lugar, lo cual es sumamente importante.

Empezarás a hablar más y a tener ideas que dejen ver que tienes madera de líder. No te sorprendas si de repente te ponen al frente del próximo gran proyecto. Te lo has ganado.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 5 de marzo 2023

SAGITARIO: Hora de ser realista, ¿cuánto estás disfrutando de la vida ahora mismo? ¿Te sientes a gusto o tal vez te estás quedando un poco rezagado? Es importante que seas super honesto contigo mismo para que puedas hacer un cambio. Marte está opuesto a tu signo, haciendo que quieras vivir la vida al límite.

Tal vez hagas ese salto en paracaídas que llevas pensando desde siempre. Te recordará que no puedes tener prisa por todo. Así que tómate tu tiempo con las tareas importantes del trabajo para asegurarte de que lo haces bien.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 5 de marzo 2023

CAPRICORNIO: ¿Sabes de ese amigo o amiga que solías tener y con el que no has hablado en mucho tiempo? Este mes se colará en tu feed de Instagram, provocando una conexión. La luna está en un sector de tu carta sobre el hogar, lo que te animará a hacer un cambio en tu entorno. Te vas a sentir increíble después de activar el modo orden.

En cuanto al trabajo, empezarás a replantearte cómo enfocar tu carrera.. Este día tendrás valor para hacer más.

Horóscopo de Acuario para hoy: 5 de marzo 2023

ACUARIO: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu familia? Es fácil olvidarse de alimentar esas relaciones cuando estás tan ocupado con tu día a día, pero el universo está aquí con un recordatorio para tenderte la mano. Tómate un tiempo para pensar en lo que quieres y evitar agobios. ¿Estás bien con la dirección que llevas o es hora de hacer un cambio de sentido?

Sin embargo, no todo son cosas serias. Marte se traslada a tu casa de la diversión, empujándote a pasar un buen rato. Terminarás el día con ganas de relajarte en casa y hacer las cosas a tu ritmo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 5 de marzo 2023

PISCIS: ¿Qué valoras realmente en la vida? Tendrás eso en mente. Al mismo tiempo, analizarás tus finanzas. ¿Estás poniendo tu dinero donde quieres o hay espacio para mejorar?

Marte está en tu casa del hogar, instándote a limpiar y a deshacerte de todas las cosas que ya no necesitas. ¿Ese horrible cuadro que te regaló tu ex hace años? ¡Fuera! Venus se desplaza a un sector de tu carta que tiene que ver con la comunicación. Tómate un respiro y piensa antes de enviar un mensaje de texto. Nunca hace daño a nadie.

