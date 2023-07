Horóscopo hoy 9 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 9 de julio 2023

ARIES: Los problemas nunca van a dejar de estar en tu vida. Síntomas de que eres una persona que se impone retos y avanza. Lo que puede dejar de estar en ella es el amor. Tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades, y con ello tus problemas. Deja que te ayude a resolverlos, pues es parte de todas tus soluciones.

Antes de dar ese paso definitivo hacia la persona que te interesa, debes estar seguro de que es la persona que has estado esperando. Debes responderte si no estás ante un espejismo, un espejismo hermoso, pero al final de cuentas un espejismo. Tienes prisa por que te amen, pero eso no justifica dar un paso en falso.

Horóscopo de Tauro para hoy: 9 de julio 2023

TAURO: No aceptes a socios que tengan la firme intención de doblegarte, pues no naciste para ser gobernado por nadie. Es mejor seguir a solas hasta encontrar a quien pueda ser tu justo complemento. En este día, los astros saben que puedes avanzar con tu propio esfuerzo por otro largo trecho.Hoy es un buen día para plantearte un viaje.

No de esas travesías que se miden en distancias, sino de aquellas otras, que van al interior y que nos conducen a confrontarnos con aquellos que nuestro corazón oculta, tan hondo que ni siquiera nosotros podemos interpretar esos secretos. Hay algo ahí que, al saberlo, te hará más libre.Paso a paso. No trates de dar rodeos, pues de otra manera no se resuelve el laberinto.

Horóscopo de Géminis para hoy: 9 de julio 2023

GÉMINIS: Los sueños en pareja deben ser compartidos. Este es un buen día para sentarse el uno frente al otro, y hablar de lo que anhelan. Hay que tomar los puntos en común como netas de los dos, y ponerse manos a la obra. Tener un proyecto entre los dos afirmará sus vínculos y hará más fuerte a su relación.

Y a su amor.No es este el día en el que vas a conocer al amor de tu vida, pero sí es una fecha que te acerca más y más a él. Debes estar preparada para ese futuro inmediato en el que va a hacerse presente. De manera que debes dejarte de coqueteos y de rondar por lugares en donde te veneran, pero no te ofrecen el amor que necesitas.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 9 de julio 2023

CÁNCER: Olvidemos las experiencias anteriores y demos al día de hoy el lugar que se merece, y es que es en el ahora donde todo se decide. Aparta tu mente de fracasos y de las limitaciones del pasado, pues la vuelta del marcado está a punto de generarse. Estás en tu mejor forma, y nadie se espera lo que está a punto de ocurrir…

Salta. Baila. Acepta los problemas que la vida pone frente a ti como lo que son, oportunidades, y mira hacia delante. Este es un día en el que debes reafirmar tu pacto con la vida, e ir paso a paso, pero con firmeza. Este es el momento en el que vas a recuperar el optimismo con toda la alegría por existir.

La vida es un enigma que se te ha puesto enfrente para que lo resuelvas.

Horóscopo de Leo para hoy: 9 de julio 2023

LEO: No hay otra meta en una relación que debas tener que el bienestar de tu pareja. Cualquier otra consideración es secundaria. Y cualquier otra meta, deshonesta. De eso se trata el amor, al fin y al cabo: de darlo todo por la persona que está a tu lado. Ese debe ser tu credo. Y hoy es un buen día para volver a su senda. La persona que deseas no sabe cómo tomarse tus avances, porque no eres claro. Es la inseguridad que no te deja ser tú mismo.

Y a veces estás contento y a veces forzado. Tienes que ser más firme y más gozoso. Esta persona quiere lo mejor de ti, y solo si acudes al amor con seguridad podrás dárselo.

Horóscopo de Virgo para hoy: 9 de julio 2023

VIRGO: Es un momento para resistir más que para expandirse. Hay que moverse con inteligencia antes que con osadía, pues las tendencias astrales premian más la perseverancia que las apuestas arriesgadas. Este es un buen día para recargar energías.

Vienen retos que te van a demandar un extra en todos los sentidos, y es por ello que debes garantizar que tus flujos energéticos están perfectamente canalizados. Con este fin, coloca en el cabecero de tu cama un saquito con un cristal de cuarzo rosado, y siempre deja tus zapatos, señalando hacia la puerta, a su pie.

No te resistas al amor de los que consideras más humildes que tú. El amor no es mejor por la sofisticación de quien nos ama.

Horóscopo de Libra para hoy: 9 de julio 2023

LIBRA: Espera a que tu pareja se dé cuenta por sí misma. Hay revelaciones que pueden ser tomadas por ella como imposiciones. Este es uno de esos casos, pues este problema tiene que ver con sus afectos y con su experiencia. A veces el amor es dejar que quien amamos viva sus propios errores.

No es buena idea llevar a esta persona que te interesa a los espacios que compartías con tu ex pareja. Es que de esa manera parece que tratas de convertir a esta nueva persona en tu relación anterior. Y eso no es nada agradable para ella, ni efectivo para ti. Busca nuevos espacios para vivir este nuevo amor.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 9 de julio 2023

ESCORPIO: Tus rivales van a ver lo que quieren ver, y es por ello que su opinión no debe importarte. Lo que esas voces buscan es que te equivoques y que fracases. La guía que necesitas está dentro de ti mismo. Esa es la voz que necesitas seguir: es tiempo de que obedezcas a tu intuición. Esa será la clave de tu nuevo éxito.

El estrés es un mal acompañante: no debes dejar que guíe tus pasos ni que te haga tomar decisiones. Tienes que liberarte de él y conseguir que tu cuerpo opere de manera normal nuevamente. Un primer paso es preocuparte solo por lo real, y no por lo hipotético. Mantente en el presente.

La familia no se forma, se elige. Y hay más de una en nuestras vidas en diferentes momentos.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 9 de julio 2023

SAGITARIO: Para eliminar esas vibraciones negativas que a últimas fechas llenan la casa, es necesario que tu pareja encienda una vela negra, y que tu enciendas una vela blanca. Debe dejarlas consumirse juntas en el sitio de su hogar que ambos definan como el centro espiritual de su casa.

Es mejor hacerlo en una noche de luna llena.Es importante, si deseas que las cosas entre ti y la persona que deseas funcionan, que evites esta sensación de competencia que impregnan sus encuentros. Si esta persona trata de imponerse sobre de ti, mostrados sus talentos y logros, no lo hace para demeritar tus virtudes, sino un mero mecanismo de defensa.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 9 de julio 2023

CAPRICORNIO: Hay dos maneras de enfrentar esta situación. La primera de ellas por reconocer el tamaño de la pérdida y cortar cabezas. La segunda, que los astros te recomiendan, es que sumes voluntades y que entre todos los involucrados cubran la pérdida, y que nadie se vea afectado por ella.

El estado ideal de cualquier persona es la espera, pues siempre que tenemos la idea de que la vida va a darnos algo, somos mejores. Es lo que tu vida necesita: esperanza. Debes dejar de vivir al día, agotando tus ciclos y necesidades a las siguientes 24 horas. Debes tener ambición e insatisfacción. Debes sostener, al menos, un sueño.

El amor por los animales señala a una persona que valora la vida.

Horóscopo de Acuario para hoy: 9 de julio 2023

ACUARIO: Espera del amor aquello que le das. No más ni menos. Esa es la regla esencial de toda relación. De otro modo, sin esa reciprocidad, todo se desmorona. ¿Das en la medida que recibes? Esa es la pregunta que te debes hacer hoy, y una vez que la respondas, te toca ponerte al día en esa materia.

En estos días te has sentido como un fantasma al que nadie presta atención, y que pasas entre la gente como algo invisible, que no deja huella ni conmueve. Sin embargo, estás en un error: alguien te observa y quiere escuchar todo eso que tienes para decir. Ese alguien hoy va a acercarse a ti.

Horóscopo de Piscis para hoy: 9 de julio 2023

PISCIS: Las cosas no fueron bien en estos días, y has recibido reclamos con una fuerza que es, sin duda, injusta y que no te mereces. Tendrás que hacer borrón y cuenta nueva, pues tienes que sacudirte esa negatividad. Hoy es un nuevo día que te ofrece la oportunidad de reparar tus errores y recuperar tu prestigio.

Este es un buen día para que salgas de la rutina. Y es que nada le hace tanto daño a un espíritu como el tuyo. Te gusta que todo sea espontáneo y libre, que cada día sea una sorpresa y que cada hora es impredecible. Si es así, ¿por qué dejas que sea la tibieza la que dicta tu día? Hay momentos perfectos que solo pueden vivirse entre la gente. Es necesario que rompas ese aislamiento, y los disfrutes. Nada suma como dar.

