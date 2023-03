Horóscopo hoy 18 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 18 de marzo 2023

ARIES: Mensaje del día: Paciencia. El arcángel Chamuel te pide “paciencia” ya sea que estás esperando la llegada de algo o el fin de una situación en cuestión, te recuerda que todo lo que sucede en tu vida es por alguna razón, siempre hay algo que aprender, y es muy necesario pasar por ciertos acontecimientos, antes de llegar o tener lo que realmente quieres. Todo llega en su momento perfecto.

Horóscopo de Tauro para hoy: 18 de marzo 2023

TAURO: Siempre estás en constante crecimiento, todo irá cambiando en tu vida, lo que antes te agradaba, puede que ya no te agrade hoy, un buen crecimiento siempre es sustentado por una buena alimentación, aliméntate de buenos momentos, rodeate de personas que hagan crecer tu espíritu, busca leer cosas nuevas, aprender, medita para alimentar tu alma, come sano, y agradece siempre todo alimento que lleves a tu boca, bendice cada momento en tu vida, ayuda si puedes ayudar, todo lo que hagas hazlo siempre con amor, el amor es el alimento más grande que le puedes dar a tu ser y al mundo que te rodea.

Horóscopo de Géminis para hoy: 18 de marzo 2023

GÉMINIS: El arcángel Jagüel te dice; deja los miedos de lado, no hay nada que te suceda en este mundo, que no haya sido antes atraído por ti, tú atraes todo lo que piensas, y lo que piensas es lo que eres, no transites por la vida siempre pensando que algo malo te va a pasar, no juzgues a nadie por su aspecto o por sus posesiones.

Tú estás siempre resguardado por Dios padre, con él nada malo te puede pasar, recibe y explora el mundo, a vivir experiencias nuevas, nada es blanco o negro, todo tiene su pro y su contra, y recuerda, si la experiencia es agradable da gracias y disfrútala, y si por el contrario es una experiencia desagradable, agradece igual, por que se trata de un aprendizaje y todo pasa por una buena razón, aunque en su momento no lo veas así.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 18 de marzo 2023

CÁNCER: Vas a estar muy conectado con todo tipo de aspectos con los que debas de estar trabajando con respecto a tu salud, pues si eres dedicado y constante en procurarte mejores hábitos y conductas verás que la inteligencia puesta en acción por parte de Venus en casa 6 tendrás resultados.

Horóscopo de Leo para hoy: 18 de marzo 2023

LEO: Lo que tus ojos físicos pueden ver, no es solo lo que existe, tú eres un ser espiritual que está viviendo una experiencia terrenal transitoria, hay muchas cosas que existen a tu alrededor que no se pueden ver ni sentir con los ojos materiales, cada ser humano tiene la capacidad de percibir estas cosas que no están a la vista, tus ángeles, somos una de ellas, así como las energías que existen en el cosmos.

Hay muchos mundos en este universo, solo debes abrirte para verlos. Escucha, ve, y siente desde el corazón, las respuestas estarán ahí siempre que estés dispuesto a oírlas. Dios siempre está contigo.

Horóscopo de Virgo para hoy: 18 de marzo 2023

VIRGO: El amor es la energía más fuerte del universo, es la corriente de la vida, si no hay amor en tu vida, es una vida vacía, ámate a ti mismo, consiéntete y no te juzgues, y de esta manera podrás experimentar amor en los demás y en todas las cosas. No lo busques en el exterior, pues en esencia tu eres ya esa fuente de amor incondicional.

Horóscopo de Libra para hoy: 18 de marzo 2023

LIBRA: El arcángel Miguel te dice: No temas a nada, recuerda que estás protegido en cada momento de tu vida, estás siendo guiado por tus ángeles y guías de luz, ten confianza en ti mismo, seguridad en cada paso que des y en todo lo que emprendas. Recuerda que la duda solo da cabida al miedo y a los estancamientos. Cree en ti siempre, y recuerda que yo estaré a tu lado, para darte ánimos y fuerzas.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 18 de marzo 2023

ESCORPIO: Hoy, no es buen día para correr riesgos de ningún tipo y menos en el aspecto económico. Si tienes un negocio o un comercio, no firmes ni compres nada que signifique una inversión importante de dinero, es más, aunque la inversión sea pequeña, abstente. Podrías perder lo que te ha costado tanto ganar a diario.

No seas tan ambicioso ahora, no te conviene. Una persona de tu círculo más próximo está pasando por un mal momento económico y puede que no se atreva a pedirte ayuda, pero te enterarás de ello hoy a través de terceros. Si no puedes prestarle la cantidad que necesita, ayúdale a encontrar quien le financie.

No te preocupes porque se trata de alguien honrado que lo va a devolver.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 18 de marzo 2023

SAGITARIO: Hoy tendrás que decidir si te interesa solucionar un problema por las buenas o por las malas, no importa si el problema está en tu trabajo o en tu vida íntima. Al final preferirás optar por los métodos más diplomáticos y acabarás descubriendo que este es, sin duda, la decisión más adecuada para el asunto que te está preocupando.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 18 de marzo 2023

CAPRICORNIO: Dios es belleza absoluta y nada que sea su creación puede ser lo contrario, hay muchos tipos de belleza, pero la que más importa es la belleza del alma ¿eres consciente de la belleza que tienes? Tú no puedes reflejar nada que no seas, y si eres belleza pura eso es lo que manifestarás.

Deja descubrir tu belleza, tal y como es, sin mascaras ni disfraces, eres perfecto tal y como eres, eres un ser único hecho a imagen y semejanza del creador. Jamás te critiques a ti mismo, ni juzgues ninguna creación de Dios, reconoce que todo es belleza y eso es lo que verás.

Horóscopo de Acuario para hoy: 18 de marzo 2023

ACUARIO: Las estrellas, son gigantes fuentes de energía que emanan luz a todo lo que les rodea, como el sol, tú eres una estrella que brilla por donde quiera que va, esparciendo luz hasta en los sitios más oscuros. Brillas por tu talento, por tu bondad, por todo bueno que haces para los que te rodean.

Habrá personas que harán lo que sea por apagarte, pues donde hay tal grado de luz, la oscuridad nunca estará contenta. Pero no hay nada que pueda opacar tu brillo, tú eres extensión directa del padre creador, la fuente infinita del todo, que es pura luz y amor, que siempre vela por ti en cada instante de tu vida.

Horóscopo de Piscis para hoy: 18 de marzo 2023

PISCIS: El arcángel Jofiel te dice que ser inteligente no es saberlo todo, tampoco ser perfecto en todo lo que haces, mucho menos, el no cometer errores, una persona inteligente, es aquella que sabe hacia donde va, sabe lo que quiere para sí misma y está alineada con las oportunidades que se le presentan, así como preparada para afrontar desafíos y vencer obstáculos.

Hay dos formas de fortalecer la inteligencia, una es por medio de conocimientos adquiridos y otra por experiencias y lecciones aprendidas, bien sea vividas por ti mismo, o por las vivencias de los demás. Eres un ser de gran inteligencia, aprendes muy rápido de todo lo que acontece, por lo que no hay obstáculo que no puedas superar en esta vida.

Posees las herramientas que necesitas dentro de ti, y si llegas a sentir dudas sobre ello, acude directamente a Dios, que es eterna fuente de sabiduría y nunca te deja solo.

