Las lagartijas en tu casa son de buen augurio, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las prácticas milenarias que se basan en el flujo de la energía y cómo las mismas afectan a las personas. Los objetos, animales, amuletos y demás tienen un significado muy especial en la vida, por lo que tienes que conocerlos.

En esta oportunidad te vamos a contar el significado de que las lagartijas aparezcan en tu casa. Cuando te enteres de los detalles, tus días ya no serán iguales y cambiarán por completo.

Es importante que la energía fluya para que las buenas vibras predominen y lo malo quede afuera. Por ese motivo, si aparecen este tipo de animales en tu casa, no te asustes, ya que son inofensivas y pueden tener un buen mensaje.

¿Qué significa que una lagartija esté en tu casa?

Las lagartijas pueden marcar una diferencia importante en tus días, ya que para el Feng Shui tiene muchos significados. Así que es relevante que tengas consideración con ellas.

Hace tiempo que estos animales conviven pacíficamente en los hogares de la ciudad. Su presencia no te debe asustar, ya que es beneficiosa, porque son inofensivas y además actúan como insecticidas naturales.

Los lugares que prefieren para esconderse es en paredes, ventanas, macetas, en invierno hibernan y cuando llega el calor están activas. De acuerdo al Feng Shui, su presencia significa.

Dicen también que representan la visita de un ser espiritual protector.

Son inofensivas y benéficas porque se alimentan de insectos molestos.

Simbolizan fertilidad.

Anuncian un futuro promisorio.

Son visitas espirituales protectoras.