Los 3 signos del zodiaco que aumentarán su caudal de dinero gracias a la cuadratura entre la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio
La Luna y Mercurio se han alineado en cuadratura. Esta alineación puede ser desafiante para algunos signos del zodiaco, pero traerá sus recompensas.
La Luna está a medio camino del recorrido por los grados de Leo y Mercurio se encuentra en el grado 12 de Escorpio. Estos astros se han alineado en una cuadratura e irradian una energía de desafíos y tensiones para los signos del zodiaco.
Sin embargo, es una excelente oportunidad para reconocer la vulnerabilidad y abrazarla para asimilar mejor los cambios. Esta es la energía disponible del evento astrológico.
¿Qué significa la alineación en cuadratura entre la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio según la astrología?
La alineación en cuadratura entre la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio crea una tensión emocional y mental muy intensa, que impulsa a profundizar en lo que se siente, pero también puede generar conflictos entre el corazón y la mente. Es una energía poderosa y reveladora.
La Luna en Leo representa la expresión emocional, la necesidad de reconocimiento y la pasión del corazón, mientras que Mercurio en Escorpio simboliza el pensamiento profundo, la comunicación intensa y la búsqueda de la verdad oculta. Cuando ambos planetas se enfrentan en cuadratura, se genera un choque de energías.
La Luna en Leo busca expresar emociones con calidez, dramatismo y orgullo. Pero Mercurio en Escorpio invita a pensar de manera más estratégica, analítica y reservada. Sin embargo, si se canaliza bien, esta cuadratura permite descubrir verdades emocionales ocultas y tener conversaciones transformadoras con éxito en cualquier tipo de relación, incluso en las de negocios.
Los 3 signos del zodiaco desafiados y beneficiados por la cuadratura entre la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio
Las personas favorecidas por la alineación de la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:
- Géminis
- Leo
- Escorpio
La mente de los nativos de estos signos puede volverse demasiado crítica o sarcástica, especialmente si se siente herida o cuestionada. Se pueden decir palabras que hieren sin querer o pueden surgir silencios cargados de emoción. La lección es aprender a comunicar desde la autenticidad, pero con sensibilidad. No desde el impulso o la necesidad de tener razón.
Durante la breve influencia de esta cuadratura (2 días aproximadamente) es común que surjan confrontaciones verbales o emocionales que son incómodas, pero pueden conducir a revisar las emociones reprimidas, reconocer los propios miedos y trabajar en la coherencia entre lo que se siente y lo que se dice.
Según la astrología, el resultado puede ser la sanación de viejas heridas comunicativas y vínculos cargados de orgullo. Pero también la construcción de relaciones exitosas a largo plazo. No todo progreso se siente como triunfo: a veces se siente como agotamiento. Pero estos signos tendrán sus recompensas.
