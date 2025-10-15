IMSS: Estos son los adultos mayores que recibirán un aumento del 15% en noviembre 2025

Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han realizado un importante anuncio ya que afirmó que en noviembre los jubilados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, obtendrán un aumento en su pensión mensual.

Este beneficio es parte de la ayuda asistencial que es destinada a pensionados que no tienen dependientes económicos registrados ante el Instituto.

¿De cuánto es el aumento para adultos mayores con Pensión IMSS en noviembre 2025?

El aumento corresponde al 15% y se aplicará directamente en El depósito programado para el 3 de noviembre de 2025. Cabe destacar que no hay que realizar trámites adicionales y tampoco será un pago por separado.

Lo que busca el IMSS es poder compensar la falta de asignaciones familiares, que son los incrementos que reciben los pensionados cok cónyuge, hijos o padres dependientes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al aumento de la Pensión IMSS en noviembre 2025?

Los beneficiarios del aumento del 15% tienen que cumplir con requisitos y criterios específicos, además de contar con la documentación oficial. Este incremento es para quienes:



No tienen esposa, esposo, concubina, hijos menores o en estudios, ni padres dependientes económicamente.

Presentan una solicitud formal en la unidad del IMSS correspondiente.

Entregan los siguientes documentos: identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y CURP.

Es importante tener en cuenta que toda la información debe coincidir con lo registrado en el IMSS debido a que cualquier diferencia anula inmediatamente el trámite.

Por último el aumento se vería reflejado automáticamente en la cuenta bancaria donde la persona recibe su pensión mensual.

¿Cuáles son los otros incrementos a los pensionados IMSS en noviembre 2025?

Desde el IMSS también han dado a conocer que aquellos que tienen dependientes registrados, también tienen la posibilidad de acceder a aumentos proporcionales en su pensión:



15% adicional por cónyuge o concubina.

10% adicional por cada hijo menor de 16 años o mayor si continúa sus estudios.

10% adicional por cada padre dependiente.

En el caso de que el familiar que posibilitó la asignación muere, pues automáticamente el porcentaje adicional se cancela en los pagos posteriores.

