Estas son las colonias dónde habrá apagón hoy miércoles 15 de octubre

Desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado las colonias donde se realizarán cortes de luz, con el objetivo de que los habitantes puedan tomar previsiones por falta de energía eléctrica.

El apagón se dará en una localidad del norte de México durante este miércoles 15 de octubre. El motivo de esto es porque se realizarán trabajos de mantenimiento y modernización.

Así es que este miércoles 15 de octubre se tiene programado un apagón en el estado de Sonora; dicha situación se espera que se mantenga a lo largo de hora y media. Ante esto es que debes tomar precisiones.

Los trabajos por realizar consisten en la puesta en servicio de un circuito de la subestación Rolando García Urréa, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en el sur de Hermosillo.

¿Cuáles son las colonias donde habrá apagón de la CFE el miércoles 15 de octubre?

El apagón que ha confirmado la CFE, para este 15 de octubre, afecta al servicio de luz en las colonias Quinta Esmeralda y Quinta del Sol, en la ciudad de Hermosillo, ya que se realizarán trabajos que consisten en dar mantenimiento y modernizar un circuito de la subestación Rolando García Urrea para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Desde el ente manifestaron que esto es “para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, parte de este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”.

Mientras dure el apagón la CFE recomienda a los habitantes de Hermosillo en las colonias mencionadas desconectar aparatos eléctricos y equipos sensibles para evitar daños por el restablecimiento del servicio, pues el voltaje del suministro podría variar significativamente.

Cabe destacar que ante el corte de luz anunciado pues los usuarios pueden tomar ciertas determinaciones como que sus teléfonos celulares, laptops, tabletsy cualquier otro dispositivo electrónico importante estén completamente cargados y dicha situación no les represente un inconveniente.

