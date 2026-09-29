3 signos que tendrán un octubre marcado por nuevos cambios

El comienzo de octubre puede traer un cambio de ritmo para algunos signos del zodiaco. La astrología anticipa un mes en el que determinadas energías estarán relacionadas con nuevos comienzos, decisiones y oportunidades que podrían marcar el rumbo de las próximas semanas.

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Dentro del horóscopo, tres signos destacan por atravesar un período especialmente activo durante este mes. Sus movimientos astrales estarán vinculados con diferentes aspectos de la vida, desde los proyectos personales hasta las relaciones y los objetivos a futuro.

¿Por qué es importante conocer tu signo del zodiaco?

Conocer tu signo del zodiaco puede ser una forma de acercarte a la astrología y explorar aspectos de tu personalidad, emociones y manera de relacionarte. Dentro de esta disciplina, el signo solar se interpreta como una parte de la identidad. También puede servir como punto de partida para conocer la carta natal y sus diferentes elementos.

¿Qué signos tendrán cambios importantes en octubre de 2026?

Según la astrología, octubre estará marcado por distintos movimientos planetarios que podrían coincidir con procesos de revisión, nuevos comienzos y toma de decisiones. Para Géminis, Libra y Tauro, las predicciones destacan diferentes áreas de la vida en las que podrían surgir cambios durante el mes.

Géminis

Octubre puede estar relacionado con la creatividad, la comunicación y nuevos proyectos para Géminis. El movimiento de Urano por este signo y su conexión con Marte el 7 de octubre se asocian con ideas inesperadas y mayor iniciativa. La Luna Nueva en Libra también puede impulsar actividades creativas, romances o experiencias diferentes. Hacia finales del mes, Mercurio retrógrado invita a revisar rutinas y asuntos laborales antes de avanzar.

Libra

La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre marca un momento asociado con nuevos comienzos y una revisión de la dirección personal. Venus retrógrado en Escorpio también pone atención en la autoestima y en la manera de valorar los propios esfuerzos. Más adelante, Venus regresará a Libra el 25 de octubre, mientras que el Sol y Júpiter podrían favorecer los vínculos sociales y las conexiones con otras personas.

Tauro

Las predicciones de octubre ponen especial atención en las relaciones y los acuerdos. Venus retrógrado en Escorpio puede llevar a revisar vínculos sentimentales o profesionales, mientras que Mercurio Retrógrado invita a prestar atención a conversaciones y compromisos. La Luna llena en Tauro del 26 de octubre representa otro momento destacado del calendario astrológico y puede coincidir con una etapa de definiciones personales.