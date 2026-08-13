3 signos del zodiaco que experimentarán un cierre de ciclo kármico definitivo esta semana

En el tejido de la astrología, los signos zodiacales pueden experimentar cierres de ciclos kármicos, que son momentos de graduación espiritual donde el universo deja de enviar las mismas lecciones repetitivas para exigir una evolución obligatoria.

Esta semana de agosto de 2026 se posiciona como una de las más cruciales del año debido al clima astrológico de alta tensión que nos rodea.

El poderoso influjo del Eclipse Solar en Leo interactúa directamente con los Nodos Lunares y la retrogradación de Quirón, actuando como catalizador cósmico que saca a la luz verdades incómodas, deudas emocionales pendientes y situaciones del pasado que ya no se pueden seguir maquillando.

Los 3 signos que experimentarán un cierre de ciclos kármico

Tauro

El universo disuelve por completo tus viejos patrones de codependencia y la necesidad obsesiva de control en tus relaciones afectivas.

Bajo el influjo de Quirón retrógrado en tu signo, esta semana comprenderás de forma contundente que tu valor personal no depende de complacer a los demás ni de retener dinámicas que ya caducaron.

Los signos del zodíaco que deberán prepararse para un cierre kármico|Pexels: RDNE Stock project

Es el momento definitivo para sanar viejas heridas de rechazo, soltar amarras y abrirte exclusivamente a conexiones basadas en la reciprocidad, el autorespeto y el equilibrio real.

Leo

Al ser el escenario principal del Eclipse Solar de esta semana, estás experimentando un antes y un después absoluto en tu vida. El karma te obliga a soltar la versión vieja de ti que creaste únicamente para agradar o encajar en el entorno social.

Este cierre se sentirá como una fuerte sacudida que expone tu orgullo, pero su propósito real es liberarte de máscaras pesadas. Dejas atrás los bloqueos que frenaban tu creatividad y tu derecho a brillar desde una autenticidad pura y libre de arrogancia.

Estos signos zodiacales deberán prepararse para un cierre de ciclos kármicos|Pexels: RDNE Stock project

Escorpio

Tu zona del karma familiar y las lealtades invisibles del pasado están viviendo una depuración drástica y definitiva. Esta semana el cosmos te otorga la fuerza y madurez necesarias para perdonar, cortar con mandatos ancestrales y disolver dinámicas tóxicas heredadas que restaban libertad a tus decisiones.

