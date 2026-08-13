5 secretos para hornear galletas al estilo MasterChef 24/7

Conseguir la textura ideal al preparar galletas en una cocina de alto rendimiento como MasterChef 24/7 o en casa, es una tarea difícil pero no imposible siguiendo la técnica correcta.

Todo lo anterior, requiere prestar atención a decisiones que van desde la elección de la harina hasta el manejo de las charolas en el horno . Para lograr resultados dignos de un profesional, te compartimos los secretos clave que marcan la diferencia en la estación de horneado.

¿Cómo hornear galletas en casa?

El primer paso para el éxito al hornear galletas reside en la selección de los insumos base. En cuanto a la harina, la versión blanca todo uso es la opción ideal para mantener ligereza; explica Hersheyland, si buscas integrar harina de trigo integral para sumar nutrición, conviene mezclarla en partes iguales con harina blanca para no densificar la masa.

Por el lado de la grasa, la mantequilla aporta un sabor rico y una textura masticable única, mientras que la margarina genera galletas más suaves , aunque con mayor riesgo de aplanarse o dorarse de más. Finalmente, el azúcar dicta la consistencia: el azúcar blanco favorece el extendido y un acabado crujiente, mientras que el azúcar mascabado o moreno aporta humedad y suavidad gracias a su contenido de melaza.

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Consejos de MasterChef 24/7 para hornear galletas

Para garantizar una cocción uniforme, aplica estos tips fundamentales en tu cocina:

Elige la bandeja adecuada: Las charolas planas y brillantes distribuyen el calor de forma homogénea, evitando bordes quemados.

Hornea un estilo a la vez: Evita mezclar distintas recetas en el mismo ciclo, ya que cada masa requiere tiempos y temperaturas específicas.

Enfría las charolas entre tandas: Colocar masa fría sobre una bandeja caliente derretirá la grasa antes de tiempo, deformando la galleta.

Respeta el tiempo de reposo: Al sacar las piezas del horno, déjalas reposar unos minutos en la charola para que se solidifiquen antes de pasarlas a una rejilla. Intentar moverlas de inmediato provocará que se rompan.

Añade personalidad: Dale un giro a la receta tradicional sustituyendo parte de las chispas de chocolate por gotas de crema de cacahuate o trozos de golosinas para equilibrar matices dulces y salados.

