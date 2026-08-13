¿Te interesa preparar sushi? Conoce los tres mejores tips de Marcelo Hisaki, Chef invitado de MasterChef 24/7

La batalla por equipos de este 12 de agosto vivió altas dosis de drama y tensión, y es que, con dos lugares disponibles en el balcón, los cocineros buscaron hacer hasta lo imposible con tal de permanecer otra semana en MasterChef 24/7; sin embargo, el primer reto de la noche llevó al límite a los 10 mejores participantes del reality show, quienes tuvieron que preparar sushi y helado frito, platillos que son la especialidad del Chef Marcelo Hisaki, quien volvió a la cocina más poderosa de México para compartir su invaluable conocimiento sobre la gastronomía japonesa luego de impartirle una clase magistral a los participantes.

El Chef no solamente compartió los tres puntos definitivos para preparar un buen sushi, sino que también, a petición de los paladares más exigentes de México, reveló los mejores consejos para realizar el emblemático platillo, los cuales se enlistan a continuación:

1) Tener arroz fresco: Prepararlo, si se puede, al momento y respetar mucho el tiempo de cocción; además, siempre hay que lavarlo antes de empezar la preparación por lo menos cuatro o cinco veces con delicadeza para no romper los granos

2) El pescado: Siempre mantenerlo frío por medio de su refrigeración o su colocación, sin que tenga contacto directo, sobre una cama de hielo

3) Preparar una salsa (nikiri) excepcional: A diferencia de la creencia popular, no basta con una salsa de soya tradicional

Cabe señalar que esta batalla por equipos podría marcar la última noche de Antrax como el actual portador del Pin Negro si es que logra salir victorioso y se conocerá al cocinero que será bloqueado por Ixdit para que no pueda subir al balcón o ser votado por el público para salvarlo el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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