¿Cómo hacer tempura helado al estilo MasterChef 24/7?

Durante este miércoles de batalla por equipos, el top 10 de cocineros de MasterChef 24/7 enfrentó una prueba contrarreloj de alta exigencia: preparar tempura helado para 15 comensales, integrando los profiteroles que habían comenzado a elaborar en el desafío previo.

Con un tiempo total de cocina de apenas 30 minutos ejecutados de forma escalonada y solo 2 minutos en el mercado para los capitanes, la precisión técnica fue la clave para evitar que el postre se derritiera en el aceite. ¿Te gustaría prepararlo en casa? Aquí te damos la receta.

¿Cómo hacer tempura helado?

Para replicar este emblemático postre con acabado profesional, necesitarás reunir los siguientes insumos en tu mesa de trabajo:

2 bolas de helado de vainilla

1 ½ tazas de harina para hot cakes

1 huevo

2 cucharaditas de esencia de vainilla

1 ¼ tazas de agua mineral

4 rebanadas de pan de caja (sin orillas)

4 cucharadas de leche condensada

4 fresas desinfectadas

Aceite de maíz para freír

Hojas de menta fresca desinfectadas

El primer secreto para el éxito radica en el manejo del frío. Nestlé Recetas recomienda colocar las bolas de helado sobre una charola, cubrirlas con plástico autoadherente y dejarlas congelar durante al menos 3 horas hasta que adquieran una firmeza absoluta.

Mientras tanto, en un bowl hondo, integra la harina para hot cakes con el huevo, el agua mineral y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espesa.

Para el armado, sitúa una bola de helado congelada en el centro de una rebanada de pan de caja, cubre con otra pieza y presiona las orillas con fuerza para sellar el interior. Pasa la estructura rápidamente por el batido de harina y sumérgela en aceite de maíz bien caliente. Fríe durante unos pocos segundos por lado hasta que el exterior adquiera un tono dorado uniforme sin permitir que el calor alcance el centro cremoso.

Retira del fuego, escurre sobre papel absorbente y sirve de inmediato. Decora el plato con láminas de fresa fresca, un hilo generoso de leche condensada y hojas de menta para aportar un toque aromático y vistoso.

Finalmente, no olvides que hay que servirlo al último momento para que se conserve crujiente y no se derrita, tal como lo recomendó el Chef Marcelo Hisak esta noche en MasterChef 24/7.

