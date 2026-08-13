Marcelo Hisaki, Chef invitado de MasterChef 24/7 comparte tres puntos definitivos para preparar un buen sushi

Ha comenzado una de las últimas batallas por equipos de MasterChef 24/7 y los cocineros lo darán todo con tal de subir al balcón y permanecer otra semana más en la competencia culinaria; sin embargo, no la tendrán nada fácil, pues prepararán sushi y helado frito, platillos que son la especialidad del Chef Marcelo Hisaki, quien visitó la cocina más poderosa de México para compartir su invaluable conocimiento de la gastronomía japonesa.

Luego de compartirles a los tres equipos que tendrán que preparar 3 tipos de sushi y 2 clases de salsa para 15 comensales invitados en 35 minutos y de manera escalonada, Ramahá y Julio fueron los primeros cocineros en ir al mercado por sus ingredientes, momento que fue aprovechado por los paladares más exigentes de México para conocer los mejores consejos del Chef invitado.

El Chef Poncho Cadena le preguntó a su colega cuáles son los tres puntos definitivos para preparar un buen sushi, los cuales se enumeran a continuación:

1) El ingrediente: Tiene que ser fresco y de buena calidad

2) Respeto al producto: Si lo destruyes, no sirve de nada

3) No ocultar los sabores: Por tratar de hacer una preparación complicada y agregarle muchos sabores, terminará por no saber a nada

Cabe señalar que esta batalla por equipos podría marcar la última noche de Antrax como el portador del Pin Negro si es que logra salir victorioso y se conocerá al cocinero que será bloqueado por Ixdit para que no pueda subir al balcón o ser votado por el público para salvarlo el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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