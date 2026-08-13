Verónica Castro aparece con oxígeno en la graduación de Cristian Castro: ¿Qué le pasó?

Verónica Castro enciende las alarmas. La tarde de este martes, 12 de agosto, la actriz y cantante se hizo presente en el Teatro Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México, para acompañar a su hijo, Cristian Castro, durante su ceremonia de graduación de la preparatoria, de la cual también fue madrina de generación. Al llegar al lugar, Vero fue captada con un tanque de oxígeno, lo que desató una gran incógnita en redes sociales: ¿Qué le pasó y de qué está enferma? A continuación, todo lo que se sabe.

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¿Por qué Verónica Castro usó un tanque de oxígeno en la graduación de Cristian Castro?

Si bien las imágenes de Verónica Castro usando oxígeno en la graduación de Cristian se viralizaron rápidamente y encendieron las alarmas en redes sociales, lo cierto es que no hay de qué preocuparse. De acuerdo con declaraciones previas emitidas por gente cercana a la celebridad, Vero no padece ninguna enfermedad grave. No obstante, es bien sabido que la estrella de televisión padece de problemas respiratorios que, ocasionalmente, la han llevado a requerir el apoyo de oxígeno, como sucedió la tarde de este martes.

Verónica Castro sobre el gran logro de su hijo: “Hay que estudiar, es la única manera de salir adelante”

Previo a la ceremonia, la actriz de telenovelas se dirigió a los medios de comunicación presentes para hablar sobre el reciente logro de su hijo, Cristian Castro, quien recibió su diploma de preparatoria a los 51 años: “Ya cumplió su palabra, vamos a ver ahorita, a ver qué tal”, compartió la artista. “Bendito Dios. Sí me siento orgullosa, hay que estudiar, es la única manera de salir adelante. (...) Es difícil estudiar, pero no es imposible"; agregó.

Así fue la ceremonia de graduación de preparatoria de Cristian Castro

Cristian Castro concluyó su preparatoria este martes, 12 de agosto. La ceremonia de graduación se celebró en un teatro al sur de la capital mexicana y contó con la asistencia de cerca de 500 personas, incluido el intérprete de “Azul” y sus seres queridos: la madrina de lujo, Verónica Castro, quien llegó acompañada de su hermano Fausto y su mánager, Lila Solana. A la celebración también asistieron el hermano del “Gallito Feliz”, Michelle, y su tía Beatriz Castro; así como los integrantes de La Esfinge, David, Aliux y Jorge.

A lo largo de la ceremonia, los graduados recibieron un emotivo obsequio por parte de Verónica: una veladora bendecida y un rosario de plata. Por su lado, Cristian deleitó a sus compañeros con la interpretación de tres canciones, “Estudiar”, “Sueños” y “My Happiness”. Al término de la gala, el cantante reveló que le gustaría estudiar Diseño Industrial. Sin duda, una noche digna de recordar.