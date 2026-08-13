MasterChef 24/7: El Chef Marcelo Hisaki explica qué es el otoro, y por qué es la mejor parte del atún

Este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7 las estaciones se convirtieron en una auténtica cátedra de alta cocina marina durante la más reciente competencia. En medio de un complejo reto dedicado a la elaboración de sushi con diversos pescados frescos, la visita de los jueces a las estaciones de trabajo dejó uno de los momentos gastronómicos más enriquecedores del programa.

Acompañado por el Chef Herrera, el afamado Chef Marcelo Hisaki se detuvo unos instantes frente al equipo rojo para explicar la relevancia de uno de las cortes más codiciados del mundo culinario: el ōtoro. Lejos de tratarlo como un ingrediente común , el especialista en comida oriental guió a los participantes sobre el valor gastronómico que guarda esta pieza clave de la fisonomía marina.

¿Qué es el otoro?

Durante la revisión en la estación de trabajo de MasterChef 24/7, el Chef Hisaki explicó que el ōtoro corresponde a la sección más grasa del atún, ubicada estratégicamente en la zona ventral o panza del pescado. Su rasgo visual más característico es una tonalidad rosada tirando a blanquecina, resultado directo del jaspeado lípido que se distribuye de manera uniforme por toda la fibra de la carne.

Esta concentración de grasa saludable es precisamente lo que le otorga su reputación como la parte más delicada, suave y valiosa del pez. Frente a la mirada atenta de Lancer y su brigada, el chef subrayó que tratar esta proteína exige respeto absoluto en la tabla de picar y un manejo de temperatura sumamente preciso para no arruinar sus cualidades organolépticas.