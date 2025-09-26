Sol en Libra y Plutón en Acuario: 5 signos favorecidos por esta alineación, según la astrología

Mientras el Sol se encuentra recorriendo los primeros grados de Libra, Plutón sigue haciendo lo mismo en Acuario, pero en tránsito retrógrado. Según la astrología, estos astros se encuentran alineados en trígono (trino); es decir, en un ángulo de 120 grados.

Conoce qué significa esta alineación astrológica y cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar los signos zodiacales más beneficiados por su influencia directa. Estas son las buenas noticias que perdurarán durante aproximadamente 1 semana.

Astrología: energía disponible del trígono entre el Sol en Libra y Plutón en Acuario

La alineación en trígono entre el Sol en Libra y Plutón en Acuario se traduce en una energía cósmica que combina conciencia, vitalidad y expresión personal con transformación, poder interior y regeneración. Este trino de aire (por la naturaleza de los signos involucrados) se percibe como una oportunidad para evolucionar de manera natural y sin tanta resistencia.

Muchas personas pueden iniciar un proceso de renovación de la identidad personal, buscando el equilibrio, la armonía y las relaciones justas. Plutón en Acuario sigue impulsando cambios colectivos, innovación y la transformación de lo social. Esta alineación genera una energía que ayuda a redefinir la forma de vincularse con los demás desde un lugar más auténtico.

Los 5 signos zodiacales bendecidos por la alineación entre el Sol en Libra y Plutón en Acuario

Las personas favorecidas por la alineación del Sol en Libra y Plutón en Acuario, configurada en la última semana de septiembre, son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Géminis Leo Libra Sagitario Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales de aire y de fuego podrán conectar con su fortaleza interior y magnetismo, para cosechar los frutos tanto en lo emocional personal como en lo profesional. Es un momento ideal para soltar dinámicas tóxicas y crear lazos más sanos, basados en igualdad y transparencia.

Sin embargo, puede haber encuentros intensos o desafiantes que actúen como catalizadores de crecimiento personal. Estos nativos del zodíaco favorecidos pueden aprovechar dicho tránsito que potencia líderes, comunicadores y personas con vocación social.

Se potencia la capacidad de ver nuevas posibilidades y de usar la intuición y la razón en conjunto. En definitiva, es tiempo para brillar desde la autenticidad y el poder interior, pero con equilibrio, tacto y conciencia social. Es una energía que combina fuerza y diplomacia, ayudando a los signos zodiacales a transformar la manera en que las personas se expresan y se vinculan, tanto en lo personal como en lo colectivo.

