Así puedes abrir el Portal Energético 11/11 este 11 de noviembre, según la numerología
Este martes 11 de noviembre se configura el portal energético 11/11. Esta cifra que se repite tiene profundos significados espirituales y cósmicos. ¿Qué hacer durante esta jornada según la numerología?
Este martes 11 de noviembre se ha configurado lo que se denomina portal energético 11/11. Según la numerología, esta fecha es una de las más energéticas y transformadoras del año.
Ritual de Padme Vidente con el amuleto del elefante
El 11 es un número maestro vinculado a significados espirituales y divinos, ya que puede guiar a las personas hacia su mejor versión. La jornada de hoy se traduce en el mejor momento para manifestar y elevar intenciones con pequeños rituales.
¿Qué significa el portal energético 11/11 en lo espiritual?
Según la numerología, el significado de este portal energético se relaciona con el 11: un número maestro que se vincula a la intuición, la visión, la inspiración y la conexión espiritual. Cuando se repite en una fecha como hoy, la energía se duplica. De esta manera, se crea un canal de vibraciones que permite a las personas recibir mensajes del universo y materializar los deseos más rápidamente.
En otras palabras: es un momento de alta vibración personal, expansión de la conciencia y despertar interior. Es una jornada perfecta para liberar patrones limitantes o energías densas y activar el propósito del alma, conectando con lo que realmente da sentido a la vida.
Rituales: ¿Qué hacer durante el portal energético 11/11 de 2025?
Durante este portal, muchas personas realizan meditaciones, rituales de agradecimiento o ejercicios de visualización para enfocar su energía en nuevas metas. Pero estas actividades también pueden potenciar el cierre de ciclos.
La intención siempre debe ser abrirse a una vibración más elevada. El portal 11/11 actúa como un recordatorio simbólico y energético de que cada persona puede alinearse con su sabiduría interna e intuición y co-crear su realidad desde la conciencia y el amor.
Por este motivo, es una jornada ideal para trabajar con la Ley de la Atracción. Durante este día, los pensamientos e intenciones tienen un poder amplificado. Por eso, lo ideal es mantener la mente enfocada en lo positivo y evitar pensamientos limitantes o de duda.
Ritual de manifestación: ¿Cómo abrir el portal energético 11/11?
- Hallar un espacio tranquilo donde no haya distracciones.
- Meditar a las 11:11 horas o 23:11 horas durante 11 minutos. Se debe respirar profundamente y visualizar lo que se desee como si ya fuera una realidad. En este momento, se debe sentir la gratitud, alegría y certeza de que el universo conspira a favor de uno mismo.
- Si bien con esto será suficiente para abrir el portal energético a nivel personal, también se puede prender una vela blanca para que el fuego potencie la luz y la claridad mental y emocional para tomar decisiones.