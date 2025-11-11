Kim Shantal y Sergio Mayer Mori se aliaron como peones en La Granja VIP, pero terminaron peleando por esta razón

Ya arrancó la quinta semana de La Granja VIP y aunque los granjeros siguen recuperándose de la sorpresiva eliminación de Jawy, se pusieron las pilas para que todo marche a la perfección. Y para que esto se cumpla a la perfección, el compromiso de los peones es fundamental, por lo que Kim Shantal y Sergio Mayer Mori decidieron poner el ejemplo.

Así que con el ánimo a tope y siguiendo las indicaciones de Kike Mayagoitia, el nuevo capataz, se despertaron temprano con el fin de apoderarse de la cocina para preparar el desayuno. Sin embargo, esta dupla rápidamente comenzó a tener diferencias, pues no lograban ponerse de acuerdo en cómo hacer los platillos, lo que provocó que terminaran discutiendo al no coincidir en ideas.

¿Por qué se pelearon Sergio Mayer Mori y Kim Shantal? Así fue su guerra en la cocina

Como parte de sus primeras horas como capataz de la semana, Kike Mayagoitia repartió las tareas de los peones en dos equipos. Los animales quedaron a cargo de Alfredo Adame y Eleazar Gomez; mientras que el desayuno fue delegado para Kim Shantal y Sergio Mayer Mori.

En un principio, ambos se mostraron satisfechos con su dupla, pero las diferencias no tardaron en aparecer. Esto debido a que la influencer no estaba de acuerdo con la forma en que su compañero preparó las papas, pues consideró que fue descuidado y desperdició el vegetal.

La Granja VIP La paciencia de Kim Shantal y Sergio Mayer Mori fue puesta a prueba en la cocina de La Granja VIP

Lo que ella no se vio venir, es que el cantante le diría que "lo hiciera ella si no le gustaba", para después contraatacar criticando el jugo verde que hizo, asegurándole que su sabor no era agradable y a nadie le gustaría. Mientras que Kim se defendió diciendo que tenía más conocimientos porque había estudiado gastronomía, lo que provocó las risas de Sergio y pudieron hacer las paces.

Pese a estas confrontaciones, dos de los peones de esta semana pudieron terminar sus tareas con éxito. Y antes de que el resto de La Granja VIP se despertara, sirvieron los platos sin que nadie sospechara todo el caos que vivieron en la cocina.

¿Chefs expertos? El menú con el que Kim Shantal y Sergio Mayer Mori sorprendieron en La Granja VIP

Demostrando su disponibilidad para satisfacer a todos los granjeros, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal propusieron un menú completo (y muy saludable). El platillo principal fueron huevos con jamón y papas hash brown; y para beber, un nutritivo jugo verde y una buena taza de café.

Para sorpresa de todos, la más complacida con esta propuesta culinaria fue Lis Vega, quien los felicitó por su trabajo como chefs y reconoció que en su día a día suele desayunar algo muy similar. Así que al final fue como un "apapacho" para la actriz luego del coraje que hizo al revelarse en contra de los que no le ayudan a lavar los trastes.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP en la semana 5?

Luego de las votaciones internas, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Kim Shantal fueron los primeros peones elegidos. El cuarto seleccionado fue Sergio Mayer Mori, quien obtuvo el mayor número de votos por el público de La Granja VIP.