¿Con qué famoso mexicano compartes el horóscopo? Lista de los signos zodiacales de los artistas

¿Alguna vez te has preguntado qué famoso mexicano nació bajo tu mismo signo zodiacal? La astrología no solo puede decirte cómo eres, sino también a quien te pareces. Tomando eso en cuenta, aquí te mostramos qué artistas mexicanos pertenecen a cada uno de los signos para que así descubras con quienes o no tendrías afinidad

Te puede interesar: Estos son los signos del Zodíaco que podrían volverse millonarios en junio, según la IA

Aries

Este tipo de personas son energéticas, decididas y líderes natos. Algunos de los famosos Aries mexicanos son: Luis Miguel, que cumple años el 19 de abril, y Paulina Rubio, nacida un 17 de abril. Ambos son íconos con carácter fuerte y magnetismo.

Tauro

Estables, leales y amantes del placer. Algunos de los famosos tauro mexicanos son Alejandro Fernández, nacido el 24 de abril de 1971, e Itatí Cantoral, nacida el 13 de mayo de 1975.

Géminis

Estas personas son versátiles, comunicativas y muy carismáticas. El Chicharito Hernández y Bárbara de Regil son dos famosas nacidas bajo este signo. Ambas reflejan el dinamismo y encanto de este signo de aire.

Cáncer

Emotivos, intuitivos y protectores. Danna Paola y Chiquis Rivera nacieron bajo este signo zodiacal de agua.

Crédito: Getty Images/Mike Coppola Danna Paola es una famosa nacida bajo el signo de cáncer

Leo

Apasionados, creativos y con gran presencia. Se dice que Leo es el signo de las estrellas y algunos famosos nacidos bajo este signo son: Belinda, Diego Luna y Eugenio Derbez.

Te puede interesar: ¿Cómo será el resto de mi 2025, según el horóscopo chino? Predicciones según tu signo

Virgo

Analíticos, organizados y perfeccionistas. Algunos famosos Virgo mexicanos son: Salma Hayek, cuyo cumpleaños se celebra el 2 de septiembre, y Thalía, nacida el 26 de agosto de 1971.

Libra

Elegantes, equilibrados y amantes de la belleza. Algunos famosos Libra mexicanos son Benny Ibarra y Jimena Pérez “La Choco”.

Escorpio

Intensos, reservados y magnéticos. Mariana Treviño, nacida el 21 de noviembre de 1977, y Kate del Castillo, nacida el 11 de noviembre de 1975.

Ritual para aprovechar el poder de la Luna Nueva [VIDEO] Descubre este ritual perfecto para renovarte o para dar inicio a algún proyecto laboral o plan de vida que inicies. Nuestro coach de vida te dice los pasos a seguir.

Sagitario

Aventureros, optimistas y libres. Yalitza Aparicio y Ana Gabriel son dos famosas nacidas bajo este signo de fuego.

Capricornio

Ambiciosos, disciplinados y constantes. Dos famosos capricornio mexicanos son El Capi Pérez y Marco Antonio Solís “El Buki”.

Acuario

Originales, vanguardistas y muy libres. Eiza González y Biby Gaytán son un ejemplo claro de la versatilidad de este signo.

Piscis

Soñadores, intuitivos y artísticos. Natalia Lafourcade y Becky G, nacida en Estados Unidos, pero de padres mexicanos son dos famosas nacidas bajo este poderoso signo zodiacal.