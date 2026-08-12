Eclipse solar total en Leo: cómo afectará a cada signo del zodiaco

El eclipse solar total en Leo marca uno de los fenómenos astrológicos más importantes del año y puede traer movimientos en distintas áreas de la vida. Su energía estará relacionada con cambios, nuevos comienzos y decisiones que pueden impulsar a cada signo del zodiaco.

Yolanda Andrade se sincera sobre su batalla contra una dura enfermedad: “Mi cuerpo está cansado”

La influencia de este evento no será igual para todos, ya que cada signo puede experimentar sus efectos de una manera diferente. El eclipse en Leo invita a revisar deseos, vínculos, proyectos y objetivos personales para abrir paso a una nueva etapa.

¿Cómo afectará el eclipse solar de Leo a cada signo del zodiaco?

El eclipse solar en Leo tendrá una influencia diferente en cada signo del zodiaco y será especialmente relevante para quienes tengan planetas personales, el Sol o el Ascendente en este signo. El fenómeno ocurrirá en el grado 20 de Leo y puede marcar nuevos comienzos, cambios y decisiones importantes en distintas áreas de la vida.

Aries

El eclipse activará la zona de la creatividad y los romances, por lo que pueden surgir nuevos proyectos vinculados con la pasión poco explorada. También podrían aparecer nuevos vínculos amorosos, aunque no necesariamente con intención de formalizar.

Tauro

El fenómeno moviliza asuntos relacionados con la familia y el hogar, generando cambios importantes en esta área. Pueden surgir mudanzas, reorganizaciones familiares o la necesidad de trasformar la dinámica del hogar.

Géminis

El eclipse pondrá el foco en la comunicación y el entorno cercano, favoreciendo proyectos y colaboraciones con potencial de crecimiento. También pueden aparecer personas que impulsen una nueva manera de expresarse.

Cáncer

Activará la zona de los recursos, el dinero y la autoestima, invitando a revisar la forma de generar ingresos. También será un momento para reconocer el valor del propio trabajo y las capacidades personales.

Leo

El eclipse tendrá un fuerte impacto sobre la identidad y la imagen personal, marcando un posible reinicio. Pueden surgir cambios en la manera de mostrarse ante los demás y en los planes para el futuro.

Virgo

La energía se sentirá principalmente a nivel interno, ya que el eclipse activa la zona más introspectiva de su carta. Será un momento para analizar procesos que ya no funcionan y soltar dinámicas que generan agotamiento.

Libra

El eclipse favorecerá las amistades, los grupos y los proyectos colectivos, abriendo nuevas posibilidades de conexión. También será una oportunidad para mostrarse con mayor autenticidad y dejar de buscar constantemente la aprobación de los demás.

Escorpio

El fenómeno astrológico movilizará el área profesional y laboral, donde pueden aparecer oportunidades importantes. Ascensos, nuevos proyectos o una mayor exposición podría formar parte de esta nueva etapa.

Sagitario

El eclipse impulsará los viajes, los estudios y las conexiones con personas de otros países. También pueden surgir oportunidades laborales o creativas que amplíen sus horizontes.

Capricornio

Activará la zona de los recursos compartidos, la intimidad y la sexualidad, generando cambios en los vínculos profundos. Será un buen momento para establecer límites claros y construir relaciones basadas en una mayor confianza.

Acuario

El eclipse pondrá el foco en la pareja y los vínculos afectivos, por lo que pueden aparecer relaciones con potencial de formalizarse. Al mismo tiempo, aquellos vínculos que no tengan suficiente fuerza para crecer podrían llegar a su fin.

Piscis

La energía estará enfocada en los hábitos, el trabajo cotidiano y la organización del tiempo. El eclipse puede impulsar una importante reorganización de rutinas para administrar mejor la energía y las responsabilidades diarias.