¿Quién gana la Recompensa de HOY, 12 de agosto, en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Las emociones en Survivor México La Reliquia en Llamas se ponen cada vez más intensas ahora que, con la Fusión de Tribus , los sobrevivientes rivales deben convivir en un mismo sitio, algo que por supuesto avivó las traiciones, estrategias y pleitos, así como alianzas inesperadas... ¿qué les espera a los Verdes y a los Amarillos este miércoles? ¡Hay Recompensa, y seguramente se te va a antojar!

¿Quién gana la Recompensa de HOY en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Ayer martes, Warrior puso al límite a los sobrevivientes con dos Retos agotadores, pero que valió la pena superar por las irresistibles Recompensas que se ofrecieron a los ganadores: los Amarillos, por ejemplo, durmieron súper cómodos anoche luego de que ganaran almohadas, una hamaca, brownies y leche para cenar.

Los Verdes, por otro lado, demostraron que por nada del mundo dejarán de quedarse atrás al ganar la segunda Recompensa de la jornada... ¡disfrutaron de unas exquisitas quesabirrias con agua de jamaica, un manjar que seguramente los llenó de energía para los circuitos extremos de hoy!

En medio del clima de incomodidad que se vive por la Fusión, el hecho de ver a Sahit como el primer finalista y el estrés de saber que las eliminaciones irán en aumento a partir de esta semana, los sobrevivientes deberán dar el 200% de su nivel para ganar la Recompensa del día... ¡está confirmadísimo por la producción que se trata de lasaña y refresco, una delicia, así que no te pierdas la transmisión de HOY, 12 de agosto!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: