El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy jueves 26 de junio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia, una astróloga española reconocida internacionalmente por su pronóstico certero del horóscopo, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos para este 26 de junio de 2025.

Aries

Hoy tu único propósito será no rendirte ni achicarte ante las dificultades. Controla tus impulsos y piensa con calma antes de hablar por si dices algo de lo que luego tengas que arrepentirte.

Tauro

Gracias a los buenos aspectos que te hace Marte, hoy vas a mostrar una actitud valiente y vas a estar más dispuesto que nunca a dar los pasos que la vida te pida, sin escatimar esfuerzos.

Géminis

Si ves que tu entorno está tenso y te resulta complicado suavizar el ambiente, escucha esa vocecita interior que te susurra cómo debes actuar y no te ampares en lo que la razón o el sentido común te dicten.

Cáncer

Felicidades. Hoy te vas a sentir impulsado a salir y explorar el mundo, a conectarte con los demás y a abrazar las maravillosas energías celestiales que te van a acompañar durante un largo tiempo.

Leo

El ingreso de Mercurio hoy en tu signo te ofrece un momento fabuloso para tomar decisiones que vienes postergando, realizar contactos sociales, hacer nuevas amistades y empezar a ascender y promocionarte en el trabajo.

Virgo

Puede haber complicaciones en tu vida que te estén agobiando, pero también es posible que estés viendo fantasmas donde no los hay. Pueden llegar mejoras económicas que traigan tranquilidad a tu vida.

Libra

Hoy tu buena estrella guiará tus pasos. Apuesta alto y juega bien tus cartas, sin permitir que la sombra del temor o la duda te frene. Disfruta de la vida a lo grande, sin cortapisas, sin límites…

Escorpio

Aléjate de esas personas tóxicas que son un lastre y sé consciente de lo que vales para que no se te escape algo que deseas mucho. Hoy encontrarás el impulso que necesitas para tomar esa decisión que ya no puedes postergar más.

Sagitario

Intentarás cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que tienes con la mejor de tus sonrisas y tomarás las decisiones que consideres oportunas, aunque tu entorno no las comparta.

Capricornio

Las ganas de hacer que las cosas ocurran será tu mejor motor para lograrlas. Utiliza esa capacidad de observación tan fina que tienes y podrás hacer tus elecciones con plena conciencia y mucho acierto.

Acuario

Hoy, aunque no vas a tener un momento de respiro, vas a estar muy activo y vas a poder cumplir con tus compromisos y con los objetivos que te has marcado. Si no tienes pareja, puede llegar alguien que rompa todos tus esquemas.

Piscis

Sabes que estás bajo la protección de las estrellas y todo lo que lleves a cabo hoy será un éxito. Si dejas aflorar tus sentimientos, tus relaciones personales serán mucho más gratificantes.